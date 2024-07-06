Есть десятки идей, как приготовить консервацию из огурцов. Этот изящный овощ идеально сочетается со многими ингредиентами. Попробуйте вариант со сладким привкусом и точно не пожалеете.
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Маринованные огурцы
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Огурцы почистите и нарежьте соломкой. Плотно разложите их по банкам и добавьте в каждую банку по 2 горошины душистого перца, лавровый лист, зубчик чеснока и 2 шарика черного перца.
- Для маринада в кастрюлю влейте уксус (250 миллилитров), воду (1 литр), мед (2 столовые ложки), сахар (100 грамм) и соль (50 грамм). Перемешайте и доведите до кипения.
- В каждую банку налейте маринад, чтобы покрыть овощи. Закрутите крышки и пастеризуйте примерно 10 минут в большой кастрюле, выстланной тканью. Вынув банки, поставьте их вверх дном, а через 15 минут снова переверните и поставьте на полку.