Что приготовить из сельдерея: рецепт каши от Ярославского

13 сентября 2022 , 13:31
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Источник:

инстаграмм Владимира Ярославского

Сельдерей очень полезный продукт, который мы недооцениваем в своем рационе. Если вы до сих пор не знаете, как и с чем ее есть – попробуйте кашу по рецепту Владимира Ярославского.

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский уверяет, что это блюдо из сельдерея станет для вас настоящим кулинарным открытием.

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Шеф-повар называет это блюдо из сельдерея "ризотто" или каша, ведь по консистенции его не отличить.

Я знаю, что многие не любят этот корнеплод, однако это блюдо просто необходимо отведать – никакие "мне не нравится" не принимаются,
– добавил Владимир.

Итак, не теряем времени! Купите корень сельдерея и попробуйте это оригинальное блюдо на обед или ужин.

Рецепт каши из сельдерея

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов уже нарезанного корня сельдерея;
– 30 граммов лука (лучше шалот);
– масло для жарки
– веточка свежего тимьяна;
– 40 граммов белого вина;
– 50 – 70 грамм бульона (овощного или куриного).

Приготовление:

  • Нарежьте сельдерей мелкими и одинаковыми кубиками. Аналогично нарежьте и лук. Обжарьте лук на среднем огне на растительном масле. Далее добавьте нарезанный сельдерей и немного обжарьте.
  • Добавьте тимьян и влейте белое вино. Выпарьте его и влейте бульон. Сдобрите все солью и тушите на медленном огне постоянно помешивая примерно 12 – 14 минут. Сельдерей должен быть постоянно с небольшим количеством жидкости.
Дополнительные ингредиенты:
– 20 граммов сливочного масла;
– 1 чайная кровать муки;
– 75 граммов маскарпоне (можно заменить сливками).
  • Смешайте сливочное масло и муку на сковороде или сотейнике. По желанию можно влить еще бульон и маскарпоне.
  • Соедините сельдерей и соус и перемешайте. Попробуйте на соль и при необходимости приведите по вкусу.
  • В конце добавьте 30 г пармезана и вымешайте кашу.

Приятного тебе аппетита!

Обратите внимание! Пармезан добавляем уже тогда, когда дно посуды стало температурой вашего ризотто – иначе сыр просто пристанет ко дну, и вкус блюда только ухудшится.
Автор: Богданна Рибак