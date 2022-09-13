Что приготовить из сельдерея: рецепт каши от Ярославского
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Сельдерей очень полезный продукт, который мы недооцениваем в своем рационе. Если вы до сих пор не знаете, как и с чем ее есть – попробуйте кашу по рецепту Владимира Ярославского.
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский уверяет, что это блюдо из сельдерея станет для вас настоящим кулинарным открытием.
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Шеф-повар называет это блюдо из сельдерея "ризотто" или каша, ведь по консистенции его не отличить.
Я знаю, что многие не любят этот корнеплод, однако это блюдо просто необходимо отведать – никакие "мне не нравится" не принимаются,
– добавил Владимир.
Итак, не теряем времени! Купите корень сельдерея и попробуйте это оригинальное блюдо на обед или ужин.
Рецепт каши из сельдерея
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 300 граммов уже нарезанного корня сельдерея;
– 30 граммов лука (лучше шалот);
– масло для жарки
– веточка свежего тимьяна;
– 40 граммов белого вина;
– 50 – 70 грамм бульона (овощного или куриного).
Приготовление:
- Нарежьте сельдерей мелкими и одинаковыми кубиками. Аналогично нарежьте и лук. Обжарьте лук на среднем огне на растительном масле. Далее добавьте нарезанный сельдерей и немного обжарьте.
- Добавьте тимьян и влейте белое вино. Выпарьте его и влейте бульон. Сдобрите все солью и тушите на медленном огне постоянно помешивая примерно 12 – 14 минут. Сельдерей должен быть постоянно с небольшим количеством жидкости.
– 20 граммов сливочного масла;
– 1 чайная кровать муки;
– 75 граммов маскарпоне (можно заменить сливками).
- Смешайте сливочное масло и муку на сковороде или сотейнике. По желанию можно влить еще бульон и маскарпоне.
- Соедините сельдерей и соус и перемешайте. Попробуйте на соль и при необходимости приведите по вкусу.
- В конце добавьте 30 г пармезана и вымешайте кашу.
Приятного тебе аппетита!Обратите внимание! Пармезан добавляем уже тогда, когда дно посуды стало температурой вашего ризотто – иначе сыр просто пристанет ко дну, и вкус блюда только ухудшится.