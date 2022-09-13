Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский уверяет, что это блюдо из сельдерея станет для вас настоящим кулинарным открытием.
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Шеф-повар называет это блюдо из сельдерея "ризотто" или каша, ведь по консистенции его не отличить.
Я знаю, что многие не любят этот корнеплод, однако это блюдо просто необходимо отведать – никакие "мне не нравится" не принимаются,
– добавил Владимир.
Итак, не теряем времени! Купите корень сельдерея и попробуйте это оригинальное блюдо на обед или ужин.
Рецепт каши из сельдерея
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Нарежьте сельдерей мелкими и одинаковыми кубиками. Аналогично нарежьте и лук. Обжарьте лук на среднем огне на растительном масле. Далее добавьте нарезанный сельдерей и немного обжарьте.
- Добавьте тимьян и влейте белое вино. Выпарьте его и влейте бульон. Сдобрите все солью и тушите на медленном огне постоянно помешивая примерно 12 – 14 минут. Сельдерей должен быть постоянно с небольшим количеством жидкости.
- Смешайте сливочное масло и муку на сковороде или сотейнике. По желанию можно влить еще бульон и маскарпоне.
- Соедините сельдерей и соус и перемешайте. Попробуйте на соль и при необходимости приведите по вкусу.
- В конце добавьте 30 г пармезана и вымешайте кашу.
Приятного тебе аппетита!