Що приготувати з селери: рецепт каші від Ярославського

Селера надзвичайно корисний продукт, який ми недооцінюємо у своєму раціоні. Якщо ви досі не знаєте, як і з чим її їсти – спробуйте кашу за рецептом Володимира Ярославського.

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський запевняє, що ця страва з селери стане для вас справжнім кулінарним відкриттям.

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Шеф-кухар називає цю страву з селери "різотто" або каша, адже за консистенцією її не відрізнити.

Я знаю, що багато хто не любить цей коренеплід, проте цю страву просто необхідно скуштувати – ніякі "мені не подобається" не приймаються,

– додав Володимир.

Отож, не гаймо часу! Придбайте корінь селери та спробуйте цю оригінальну страву на обід чи вечерю.

Рецепт каші з селери

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

– 300 грамів вже нарізаного кореня селери;– 30 грамів цибулі (краще шалот);– олія для смаження– гілочка свіжого тим'яну;– 40 грамів білого вина;– 50 – 70 грамів бульйону (овочевого чи курячого).

Приготування:

Наріжте селеру дрібними та одинаковими кубиками. Аналогічна наріжте й цибулю. Обсмажте цибулю на середньому вогні на олії. Далі додайте нарізану селеру та ще трішки обсмажте.

Додайте тим'ян і влийте біле вино. Випарте його й влийте бульйон. Присмачте все сіллю та тушкуйте на повільному вогні постійно помішуючи приблизно 12 – 14 хвилин.️ Селера має бути постійно з невеликою кількістю рідини.

Змішайте вершкове масло та борошно на сковорідці або в сотейнику. За бажанням можна влити ще бульйону та маскарпоне.

З'єднайте селеру та соус й перемішайте. Спробуйте на сіль і при необхідності доведіть до смаку.

Наприкінці додайте 30 грамів пармезану та вимішайте кашу.

– 20 грамів вершкового масла;– 1 чайна ложка борошна;– 75 грамів маскарпоне (можна замінити на вершки).

Смачного!

Пармезан додаємо вже тоді, коли дно посуду стало температури вашого ризотто – інакше сир просто пристане до дна, і смак страви тільки погіршиться.