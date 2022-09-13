Що приготувати з селери: рецепт каші від Ярославського

13 вересня 2022 , 13:31
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Селера надзвичайно корисний продукт, який ми недооцінюємо у своєму раціоні. Якщо ви досі не знаєте, як і з чим її їсти – спробуйте кашу за рецептом Володимира Ярославського.

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський запевняє, що ця страва з селери стане для вас справжнім кулінарним відкриттям. 

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Шеф-кухар називає цю страву з селери "різотто" або каша, адже за консистенцією її не відрізнити.

Я знаю, що багато хто не любить цей коренеплід, проте цю страву просто необхідно скуштувати – ніякі "мені не подобається" не приймаються,
– додав Володимир.

Отож, не гаймо часу! Придбайте корінь селери та спробуйте цю оригінальну страву на обід чи вечерю.

Рецепт каші з селери

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 300 грамів вже нарізаного кореня селери;
 – 30 грамів цибулі (краще шалот);
 – олія для смаження
 – гілочка свіжого тим'яну;
 – 40 грамів білого вина;
 – 50 – 70 грамів бульйону (овочевого чи курячого).

Приготування:

  • Наріжте селеру дрібними та одинаковими кубиками. Аналогічна наріжте й цибулю. Обсмажте цибулю на середньому вогні на олії. Далі додайте нарізану селеру та ще трішки обсмажте.
  • Додайте тим'ян і влийте біле вино. Випарте його й влийте бульйон. Присмачте все сіллю та тушкуйте на повільному вогні постійно помішуючи приблизно 12 – 14 хвилин.️ Селера має бути постійно з невеликою кількістю рідини.
Додаткові інгредієнти:
 – 20 грамів вершкового масла;
 – 1 чайна ложка борошна;
 – 75 грамів маскарпоне (можна замінити на вершки).
  • Змішайте вершкове масло та борошно на сковорідці або в сотейнику. За бажанням можна влити ще бульйону та маскарпоне. 
  • З'єднайте селеру та соус й перемішайте. Спробуйте на сіль і при необхідності доведіть до смаку.
  • Наприкінці додайте 30 грамів пармезану та вимішайте кашу.

Смачного!

З️верніть увагу! Пармезан додаємо вже тоді, коли дно посуду стало температури вашого ризотто – інакше сир просто пристане до дна, і смак страви тільки погіршиться.
Автор: Богданна Рибак