Как готовить стебли сельдерея: вкусные рецепты от Марко Черветти

7 июня 2021 , 15:25
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Источник:

YouTube Марко Черветти

Известный итальянский шеф-повар поделился с поклонниками простыми и оригинальными блюдами из сельдерея, которые вы можете приготовить дома. Обязательно попробуйте.

Длинные светло-зеленые и сочные стебли сельдерея продаются в каждом магазине. Сельдерей – вкусный, полезный и низкокалорийный овощ. Традиционно его используют для приготовления соков на завтрак, добавляют в салаты и супы.

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Марко Черветти рассказывает как приготовить вкусные блюда из сельдерея. К вашему вниманию – карпаччо из сельдерея, соль из сельдерея и легкая закуска с сыром. Эти блюда можно легко приготовить дома за считанные минуты.

Соль из сельдерея

  • Время: 1 час
  • Калорийность на 100 граммов: 21 ккал
Ингредиенты:
– стебли сельдерея;
– морская соль.
  1. Сельдерей помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
  2. Противень выстелите пергаментом, выложите сельдерей, добавьте соль.

Соль из сельдерея / скриншот видео

  1. Разогрейте духовку до температуры 110 градусов, отправьте запекаться до полного высыхания сельдерея в течение одного часа.
  2. Достаньте из духовки, выложите в ступу, тщательно измельчите до однородной консистенции. Ароматную соль можно добавлять в блюда из рыбы, мяса, салаты.

Карпаччо из сельдерея

  • Время: 3 – 5 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 431 ккал
Ингредиенты:
– стебли сельдерея;
– морская соль;
– сыр Пармезан;
– оливковое масло.
  1. Стебли сельдерея помойте, нарежьте ломтиками.
  2. Выложите на тарелку. Сверху натрите сыр на терке, добавьте соль, оливковое масло.
  3. По желанию добавьте лимонный сок или уксус.

Салат из сельдерея / скриншот с видео

Закуска из сельдерея

  • Время: 3 – 5 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 353 ккал
Ингредиенты:
– сыр Горгонзола;
– стебли сельдерея.

Сельдерей с сыром / скриншот видео

  1. Сельдерей помойте, разделите на стебли.
  2. Каждый стебель, окуните в мягкий сыр.
  3. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепты блюд из сельдерея от Марко Черветти в видео:

 

Автор: Євгенія Тугушева