Как готовить стебли сельдерея: вкусные рецепты от Марко Черветти

Известный итальянский шеф-повар поделился с поклонниками простыми и оригинальными блюдами из сельдерея, которые вы можете приготовить дома. Обязательно попробуйте.
Длинные светло-зеленые и сочные стебли сельдерея продаются в каждом магазине. Сельдерей – вкусный, полезный и низкокалорийный овощ. Традиционно его используют для приготовления соков на завтрак, добавляют в салаты и супы.
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Марко Черветти рассказывает как приготовить вкусные блюда из сельдерея. К вашему вниманию – карпаччо из сельдерея, соль из сельдерея и легкая закуска с сыром. Эти блюда можно легко приготовить дома за считанные минуты.
Соль из сельдерея
- Время: 1 час
- Калорийность на 100 граммов: 21 ккал
– стебли сельдерея;
– морская соль.
- Сельдерей помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Противень выстелите пергаментом, выложите сельдерей, добавьте соль.
Соль из сельдерея / скриншот видео
- Разогрейте духовку до температуры 110 градусов, отправьте запекаться до полного высыхания сельдерея в течение одного часа.
- Достаньте из духовки, выложите в ступу, тщательно измельчите до однородной консистенции. Ароматную соль можно добавлять в блюда из рыбы, мяса, салаты.
Карпаччо из сельдерея
- Время: 3 – 5 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 431 ккал
– стебли сельдерея;
– морская соль;
– сыр Пармезан;
– оливковое масло.
- Стебли сельдерея помойте, нарежьте ломтиками.
- Выложите на тарелку. Сверху натрите сыр на терке, добавьте соль, оливковое масло.
- По желанию добавьте лимонный сок или уксус.
Салат из сельдерея / скриншот с видео
Закуска из сельдерея
- Время: 3 – 5 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 353 ккал
– сыр Горгонзола;
– стебли сельдерея.
Сельдерей с сыром / скриншот видео
- Сельдерей помойте, разделите на стебли.
- Каждый стебель, окуните в мягкий сыр.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепты блюд из сельдерея от Марко Черветти в видео: