Длинные светло-зеленые и сочные стебли сельдерея продаются в каждом магазине. Сельдерей – вкусный, полезный и низкокалорийный овощ. Традиционно его используют для приготовления соков на завтрак, добавляют в салаты и супы.

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Марко Черветти рассказывает как приготовить вкусные блюда из сельдерея. К вашему вниманию – карпаччо из сельдерея, соль из сельдерея и легкая закуска с сыром. Эти блюда можно легко приготовить дома за считанные минуты.

Соль из сельдерея

Время: 1 час

1 час Калорийность на 100 граммов: 21 ккал

Ингредиенты:

– стебли сельдерея;

– морская соль.

Сельдерей помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Противень выстелите пергаментом, выложите сельдерей, добавьте соль.

Соль из сельдерея / скриншот видео

Разогрейте духовку до температуры 110 градусов, отправьте запекаться до полного высыхания сельдерея в течение одного часа. Достаньте из духовки, выложите в ступу, тщательно измельчите до однородной консистенции. Ароматную соль можно добавлять в блюда из рыбы, мяса, салаты.

Карпаччо из сельдерея

Время: 3 – 5 минут

3 – 5 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 431 ккал

Ингредиенты:

– стебли сельдерея;

– морская соль;

– сыр Пармезан;

– оливковое масло.

Стебли сельдерея помойте, нарежьте ломтиками. Выложите на тарелку. Сверху натрите сыр на терке, добавьте соль, оливковое масло. По желанию добавьте лимонный сок или уксус.

Салат из сельдерея / скриншот с видео

Закуска из сельдерея

Время : 3 – 5 минут

: 3 – 5 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 353 ккал

Ингредиенты:

– сыр Горгонзола;

– стебли сельдерея.

Сельдерей с сыром / скриншот видео

Сельдерей помойте, разделите на стебли. Каждый стебель, окуните в мягкий сыр. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепты блюд из сельдерея от Марко Черветти в видео: