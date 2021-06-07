Довгі світло-зелені та соковиті стебла селери продаються у кожному магазині. Селера — смачний, корисний і низькокалорійний овоч. Традиційно його використовують для приготування соків на сніданок, додають у салати та супи.
Читайте також Тарілка здорового харчування: як їсти щодня, щоб залишатися здоровим
Марко Черветті розповідає як приготувати смачні страви з селери. До вашої уваги – карпачо з селери, сіль з селери та легка закуска з сиром. Ці страви ви можете легко приготувати вдома за лічені хвилини.
Сіль з селери
- Час: 1 година
- Калорійність на 100 грамів: 21 ккал
- Селеру помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Деко вистеліть пергаментом, викладіть селеру, додайте сіль.
Сіль з селери/ скріншот відео
- Розігрійте духовку до температури 110 градусів, відправте запікатись до повного висихання протягом однієї години.
- Дістаньте з духовки, викладіть у ступу, ретельно подрібніть до однорідної консистенції. Ароматну сіль можна додавати до страв з риби, м'яса, салатів.
Карпачо з селери
- Час: 3 – 5 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 431 ккал
- Стебла селери помийте, наріжте скибочками.
- Викладіть на тарілку. Зверху натріть сир на тертці, додайте сіль, оливкову олію.
- За бажанням додайте лимонний сік або оцет.
Салат з селери/ скріншот з відео
Закуска з селери
- Час: 3 – 5 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 353 ккал
Селера з сиром/ скріншот відео
- Селеру помийте, розділіть стебла.
- Кожне стебло, занурте у м'який сир.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепти страв з селери від Марко Черветті у відео: