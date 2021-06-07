Довгі світло-зелені та соковиті стебла селери продаються у кожному магазині. Селера — смачний, корисний і низькокалорійний овоч. Традиційно його використовують для приготування соків на сніданок, додають у салати та супи. 

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Марко Черветті розповідає як приготувати смачні страви з селери. До вашої уваги – карпачо з селери, сіль з селери та легка закуска з сиром. Ці страви ви можете легко приготувати вдома за лічені хвилини. 

Сіль з селери

  • Час: 1 година
  • Калорійність на 100 грамів: 21 ккал
  1. Селеру помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  2. Деко вистеліть пергаментом, викладіть селеру, додайте сіль.

Сіль з селери/ скріншот відео

  1. Розігрійте духовку до температури 110 градусів, відправте запікатись до повного висихання протягом однієї години.
  2. Дістаньте з духовки, викладіть у ступу, ретельно подрібніть до однорідної консистенції. Ароматну сіль можна додавати до страв з риби, м'яса, салатів.

Карпачо з селери

  • Час: 3 – 5 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 431 ккал
  1. Стебла селери помийте, наріжте скибочками.
  2. Викладіть на тарілку. Зверху натріть сир на тертці, додайте сіль, оливкову олію.
  3. За бажанням додайте лимонний сік або оцет.

Салат з селери/ скріншот з відео

Закуска з селери

  • Час: 3 – 5 хвилин
  • Порції: 1 –  2
  • Калорійність на 100 грамів: 353 ккал

Селера з сиром/ скріншот відео

  1. Селеру помийте, розділіть стебла.
  2. Кожне стебло, занурте у м'який сир.
  3. Викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепти страв з селери від Марко Черветті у відео: 

 