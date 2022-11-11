Если остались тыквы: рецепт вкусного салата на зиму

Празднование Хэллоуина невозможно без тыквы. Когда праздник прошел, пора находить им кулинарное применение.

Тыква – очень универсальный продукт, для которого существует просто невероятное количество отличных рецептов. В этом году особенно актуальны закрутки, поэтому попробуем приготовить вкусный салат, который можно смаковать зимними вечерами.

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Рецепт салата из тыквы на зиму

Время: 30 минут

Порций: для 8 человек

Прекрасный выбор для закрутки / Фото Unsplash

Ингредиенты:

2 килограмма очищенной тыквы;

несколько листков фенхеля;

10 зубчиков чеснока.

Для рассола:

2 стакана воды;

стакан сахара;

стакан уксуса;

3 столовых ложки медовой горчицы;

3 столовые ложки обыкновенной горчицы;

столовая ложка соли.

Приготовление: