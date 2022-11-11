Если остались тыквы: рецепт вкусного салата на зиму
11 ноября 2022 , 19:32Читати новину українською
Источник:Przyslij Przepis
Празднование Хэллоуина невозможно без тыквы. Когда праздник прошел, пора находить им кулинарное применение.
Тыква – очень универсальный продукт, для которого существует просто невероятное количество отличных рецептов. В этом году особенно актуальны закрутки, поэтому попробуем приготовить вкусный салат, который можно смаковать зимними вечерами.
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Рецепт салата из тыквы на зиму
Время: 30 минут
Порций: для 8 человек
Прекрасный выбор для закрутки / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 2 килограмма очищенной тыквы;
- несколько листков фенхеля;
- 10 зубчиков чеснока.
Для рассола:
- 2 стакана воды;
- стакан сахара;
- стакан уксуса;
- 3 столовых ложки медовой горчицы;
- 3 столовые ложки обыкновенной горчицы;
- столовая ложка соли.
Приготовление:
- Из указанных ингредиентов готовим рассол.
- Тыкву моем, обсушиваем и нарезаем ломтиками.
- В банки кладем фенхель и несколько зубчиков чеснока, накладываем тыкву и заливаем холодным рассолом.
- Плотно закрываем банки и пастеризуем 15 минут. После пастеризации ставим банки верх ногами до остывания.
- Храним салат в прохладном месте.