Гарбуз – дуже універсальний продукт, для якого існує просто неймовірна кількість чудових рецептів. Цього року особливо актуальними є закрутки, тож спробуємо приготувати смачний салат, який можна смакувати зимовими вечорами.
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Рецепт салату з гарбуза на зиму
Час: 30 хвилин
Порцій: для 8 осіб
Чудовий вибір для закрутки / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 2 кілограми очищеного гарбуза;
- кілька листків фенхелю;
- 10 зубчиків часнику.
Для розсолу:
- 2 склянки води;
- стакан цукру;
- стакан оцту;
- 3 столові ложки медової гірчиці;
- 3 столові ложки звичайної гірчиці;
- столова ложка солі.
Приготування:
- З вказаних інгредієнтів готуємо розсіл.
- Гарбуз миємо, обсушуємо і нарізаємо скибочками.
- У банки кладемо фенхель та кілька зубчиків часнику, накладаємо гарбуз та заливаємо холодним розсолом.
- Щільно закриваємо банки та пастеризуємо 15 хвилин.
- Після пастеризації ставимо банки верх ногами до вистигання. Зберігаємо салат у прохолодному місці.