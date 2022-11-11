Тыква – очень универсальный продукт, для которого существует просто невероятное количество отличных рецептов. В этом году особенно актуальны закрутки, поэтому попробуем приготовить вкусный салат, который можно смаковать зимними вечерами.

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Рецепт салата из тыквы на зиму

Время: 30 минут

Порций: для 8 человек

Прекрасный выбор для закрутки / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • 2 килограмма очищенной тыквы;
  • несколько листков фенхеля;
  • 10 зубчиков чеснока.

Для рассола:

  • 2 стакана воды;
  • стакан сахара;
  • стакан уксуса;
  • 3 столовых ложки медовой горчицы;
  • 3 столовые ложки обыкновенной горчицы;
  • столовая ложка соли.

Приготовление:

  1. Из указанных ингредиентов готовим рассол.
  2. Тыкву моем, обсушиваем и нарезаем ломтиками.
  3. В банки кладем фенхель и несколько зубчиков чеснока, накладываем тыкву и заливаем холодным рассолом.
  4. Плотно закрываем банки и пастеризуем 15 минут. После пастеризации ставим банки верх ногами до остывания.
  5. Храним салат в прохладном месте.