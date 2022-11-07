Гречневые блины – отличный вариант для сытного блюда на завтрак, обед или ужин. Их можно подавать как сладкими, так и солеными.
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В состав блинов не входит сахар, его заменили бананом. Если вам не хватит сладкого вкуса – полейте их медом или добавьте его в состав теста.
Рецепт гречневых блинов
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Отварную гречку, очищенный банан, яйца и масло взбиваем до однородной массы. можно использовать комбайн или миксер.
- Добавляем муку и перемешиваем тесто.
- Жарим блинчики из гречихи на разогретой сковороде под крышкой с обеих сторон.
- Подавайте гречневые блины к столу горячими.
Приятного тебе аппетита!