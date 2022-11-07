Гречані млинці – відмінний варіант для ситної страви на сніданок, обід чи вечерю. Їх можна подавати як солодкими, так і солоними.

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До складу млинців не входить цукор, його замінили бананом. Якщо вам не вистачатиме солодкого смаку – полийте їх медом, або додайте його до складу тіста.

Рецепт гречаних млинців

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 8 столових ложок вареної гречки;

– 2 курячих яйця;

– 1 банан;

– 1 чайна ложка вершкового масла;

– 1 столова ложка цільнозернового борошна.

Приготування:

Відварену гречку, очищений банан, яйця та масло збиваємо до однорідної маси. можна використати комбайн або міксер.

Додаємо борошно та перемішуємо тісто.

Смажимо млинці з гречки на розігрітій сковорідці під кришкою з обох сторін.

Подавайте гречані млинці до столу гарячими.

Смачного!