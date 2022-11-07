Гречані млинці – відмінний варіант для ситної страви на сніданок, обід чи вечерю. Їх можна подавати як солодкими, так і солоними.

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До складу млинців не входить цукор, його замінили бананом. Якщо вам не вистачатиме солодкого смаку – полийте їх медом, або додайте його до складу тіста.

Рецепт гречаних млинців

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Відварену гречку, очищений банан, яйця та масло збиваємо до однорідної маси. можна використати комбайн або міксер.
  • Додаємо борошно та перемішуємо тісто.
  • Смажимо млинці з гречки на розігрітій сковорідці під кришкою з обох сторін.
  • Подавайте гречані млинці до столу гарячими.

Смачного!