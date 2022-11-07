Гречані млинці – відмінний варіант для ситної страви на сніданок, обід чи вечерю. Їх можна подавати як солодкими, так і солоними.
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До складу млинців не входить цукор, його замінили бананом. Якщо вам не вистачатиме солодкого смаку – полийте їх медом, або додайте його до складу тіста.
Рецепт гречаних млинців
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Відварену гречку, очищений банан, яйця та масло збиваємо до однорідної маси. можна використати комбайн або міксер.
- Додаємо борошно та перемішуємо тісто.
- Смажимо млинці з гречки на розігрітій сковорідці під кришкою з обох сторін.
- Подавайте гречані млинці до столу гарячими.
Смачного!