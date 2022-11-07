Блинчики из вчерашней гречки: простой рецепт к обыденному столу

Осталась гречка с ужина и вы не знаете куда ее девать? Приготовьте из нее вкусные блины.

Гречневые блины – отличный вариант для сытного блюда на завтрак, обед или ужин. Их можно подавать как сладкими, так и солеными.

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В состав блинов не входит сахар, его заменили бананом. Если вам не хватит сладкого вкуса – полейте их медом или добавьте его в состав теста.

Рецепт гречневых блинов

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 8 столовых ложек вареной гречки;– 2 куриных яйца;– 1 банан;– 1 чайная ложка сливочного масла;– 1 столовая ложка цельнозерновой муки.

Приготовление:

Отварную гречку, очищенный банан, яйца и масло взбиваем до однородной массы. можно использовать комбайн или миксер.

Добавляем муку и перемешиваем тесто.

Жарим блинчики из гречихи на разогретой сковороде под крышкой с обеих сторон.

Подавайте гречневые блины к столу горячими.

Приятного тебе аппетита!