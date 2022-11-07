Блинчики из вчерашней гречки: простой рецепт к обыденному столу

7 ноября 2022 , 09:23
Читати новину українською

Источник:

инстаграмм Роксоланы Герасимов

Осталась гречка с ужина и вы не знаете куда ее девать? Приготовьте из нее вкусные блины.

Гречневые блины – отличный вариант для сытного блюда на завтрак, обед или ужин. Их можно подавать как сладкими, так и солеными.

Читайте также Интересное сочетание: котлеты из говядины и курятины

В состав блинов не входит сахар, его заменили бананом. Если вам не хватит сладкого вкуса – полейте их медом или добавьте его в состав теста.

Рецепт гречневых блинов

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 8 столовых ложек вареной гречки;
– 2 куриных яйца;
– 1 банан;
– 1 чайная ложка сливочного масла;
– 1 столовая ложка цельнозерновой муки.

Приготовление:

  • Отварную гречку, очищенный банан, яйца и масло взбиваем до однородной массы. можно использовать комбайн или миксер.
  • Добавляем муку и перемешиваем тесто.
  • Жарим блинчики из гречихи на разогретой сковороде под крышкой с обеих сторон.
  • Подавайте гречневые блины к столу горячими.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак