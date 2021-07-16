Три салата из куриной грудки: рецепты с маринованными огурцами, цуккини и корейской морковью

16 июля 2021 , 16:11
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Источник:

24 канал

Куриная грудка – не только вкусная, но еще и очень диетическая. Чтобы приготовить вкусный салат из курятины вам нужно ее обжарить, отварить или испечь, все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Далее добавьте к ней сочные свежие овощи, консервированные оливки или огурчики и заправьте вкусным соусом. Вкусное блюдо на обед или ужин готово, вы сыты, а времени для себя осталось вдоволь!

Мы знаем, что вы обожаете быстро и вкусно поесть, поэтому подготовили для вас три рецепта салатов из курицы. Они точно станут вашими любимыми!

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Рецепт салата из курицы и маринованных огурцов

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4


Салат из курицы / Фото Пинтрест

Ингредиенты:
– 2 куриные грудки;
– 3 маринованных огурца;
– 200 г корейской моркови;
– 200 г твердого сыра;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 2 зубчика чеснока;
– майонез на ваш вкус;
– зелень по вашему вкусу.
  1. Отварите куриные грудки в подсоленной воде до готовности. Охладите курочку и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Огурцы нарежьте тонкой соломкой, а сыр натрите на крупной терке.
  3. Смешайте все ингредиенты для салата и перемешайте до однородной массы.
  4. Выжмите чеснок через пресс, заправьте салат майонезом и мелко нарезанной зеленью. Перемешайте салат и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Теплый салат из брокколи и цуккини

Время: 30 минут
Порции: 4

Теплый салат / Фото Пинтерест

Ингредиенты:
– 2 куриных филе;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 головка брокколи;
– зеленый лук на ваш вкус;
– 300 г шампиньонов;
– 200 г томатов черри;
– 1 цуккини.
  1. Тщательно помойте курятину. Просушите мясо на слое бумажного полотенца. Нарежьте курицу на средние кусочки.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и мелко измельченным чесноком и обжарьте на ней мясо.
  3. Очистите грибы от кожицы, разрежьте пополам и добавьте к курочке.
  4. Нарежьте цуккини кружочками, брокколи разделите на соцветия и отправьте к остальным ингредиентам на сковородку.
  5. Добавьте томаты в салат, обжарьте еще 2 – 3 минуты и снимите с плиты.
  6. Выложите салат на тарелку, посолите сверху и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Салат из курицы и корейской моркови

Время: 25 минут
Порции: 4


Салат с пекинской капустой и яйцом / Фото Пинтерест

Ингредиенты:
– 1 кочан пекинской капусты;
– 500 г куриного филе;
– 300 г ветчины;
– 3 шт. куриных яиц;
– 200 г корейской моркови;
– 100 г майонеза;
– 2 ст. л. муки;
– соль по вашему вкусу.
  1. Тщательно помойте курятину. Просушите мясо на слое бумажного полотенца. Нарежьте курицу на средние кусочки. Обжарьте на сковороде до готовности.
  2. Ветчину нарежьте соломкой, пекинскую капусту мелко нарежьте.
  3. Смешайте в салатнице капусту, ветчину и курочку, добавьте морковь и перемешайте.
  4. Взбейте яйца с мукой и 2 столовыми ложками воды. Обжарьте блин на сковородке.
  5. Охладите его, нарежьте соломкой и добавьте в салат.
  6. Заправьте все майонезом, перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак