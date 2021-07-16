Три салата из куриной грудки: рецепты с маринованными огурцами, цуккини и корейской морковью

Куриная грудка – не только вкусная, но еще и очень диетическая. Чтобы приготовить вкусный салат из курятины вам нужно ее обжарить, отварить или испечь, все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Далее добавьте к ней сочные свежие овощи, консервированные оливки или огурчики и заправьте вкусным соусом. Вкусное блюдо на обед или ужин готово, вы сыты, а времени для себя осталось вдоволь!

Мы знаем, что вы обожаете быстро и вкусно поесть, поэтому подготовили для вас три рецепта салатов из курицы. Они точно станут вашими любимыми!

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Рецепт салата из курицы и маринованных огурцов

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 4



Салат из курицы / Фото Пинтрест

Отварите куриные грудки в подсоленной воде до готовности. Охладите курочку и нарежьте мелкими кубиками. Огурцы нарежьте тонкой соломкой, а сыр натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты для салата и перемешайте до однородной массы. Выжмите чеснок через пресс, заправьте салат майонезом и мелко нарезанной зеленью. Перемешайте салат и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Теплый салат из брокколи и цуккини

– 2 куриные грудки;– 3 маринованных огурца;– 200 г корейской моркови;– 200 г твердого сыра;– 1 банка консервированной кукурузы;– 2 зубчика чеснока;– майонез на ваш вкус;– зелень по вашему вкусу.

Время: 30 минут

Порции: 4

Теплый салат / Фото Пинтерест

Тщательно помойте курятину. Просушите мясо на слое бумажного полотенца. Нарежьте курицу на средние кусочки. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и мелко измельченным чесноком и обжарьте на ней мясо. Очистите грибы от кожицы, разрежьте пополам и добавьте к курочке. Нарежьте цуккини кружочками, брокколи разделите на соцветия и отправьте к остальным ингредиентам на сковородку. Добавьте томаты в салат, обжарьте еще 2 – 3 минуты и снимите с плиты. Выложите салат на тарелку, посолите сверху и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Салат из курицы и корейской моркови

– 2 куриных филе;– 2 – 3 зубчика чеснока;– 1 головка брокколи;– зеленый лук на ваш вкус;– 300 г шампиньонов;– 200 г томатов черри;– 1 цуккини.

Время: 25 минут

Порции: 4



Салат с пекинской капустой и яйцом / Фото Пинтерест

Тщательно помойте курятину. Просушите мясо на слое бумажного полотенца. Нарежьте курицу на средние кусочки. Обжарьте на сковороде до готовности. Ветчину нарежьте соломкой, пекинскую капусту мелко нарежьте. Смешайте в салатнице капусту, ветчину и курочку, добавьте морковь и перемешайте. Взбейте яйца с мукой и 2 столовыми ложками воды. Обжарьте блин на сковородке. Охладите его, нарежьте соломкой и добавьте в салат. Заправьте все майонезом, перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 1 кочан пекинской капусты;– 500 г куриного филе;– 300 г ветчины;– 3 шт. куриных яиц;– 200 г корейской моркови;– 100 г майонеза;– 2 ст. л. муки;– соль по вашему вкусу.