Ми знаємо, що ви обожнюєте швидко та смачно поїсти, тому підготували для вас три рецепти салатів з курятини. Вони точно стануть вашими улюбленими!

Читайте також Здоровий стріт-фуд: як шаурма мережі Döner Market від МХП підкорює українських споживачів

Рецепт салату з курятини та маринованих огірків

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4



Салат з курятини / Фото Пінтрест

Інгредієнти:

– 2 курячі грудки;

– 3 маринованих огірки;

– 200 г корейської моркви;

– 200 г твердого сиру;

– 1 банка консервованої кукурудзи;

– 2 зубчики часнику;

– майонез на ваш смак;

– зелень на ваш смак.

Відваріть курячі грудки у підсоленій воді до готовності. Охолодіть курочку та наріжте дрібними кубиками. Огірки наріжте тонкою соломкою, а твердий сир натріть на грубій тертці. Змішайте всі інгредієнти для салату та перемішайте до однорідної маси. Вичавіть часник через прес, заправте салат майонезом та дрібно нарізаною зеленню. Перемішайте салат та подавайте до столу. Смачного!

Теплий салат з броколі та цукіні

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4



Теплий салат / Фото Пінтерест

Інгредієнти:

– 2 курячих філе

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 голівка броколі;

– зелена цибуля на ваш смак;

– 300 г печериць;

– 200 г томатів чері;

– 1 цукіні.

Ретельно помийте курятину. Просушіть м'ясо на шарі паперового рушника. Наріжте курятину на середні шматочки. Розігрійте сковорідку оливковою олією та дрібно подрібненим часником й обсмажте на ній м'ясо. Почистіть гриби від шкірки, розріжте навпіл та додайте до курочки. Наріжте цукіні кружечками, броколі розділіть на суцвіття та відправте до решти інгредієнтів на сковорідку. Додайте томати до салату, обсмажте ще 2 – 3 хвилини та зніміть з плити. Викладіть салат на тарілку, посоліть зверху та подавайте до столу. Смачного!

Салат з курятини та корейської моркви

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4



Салат з пекінською капустою та яйцем / Фото Пінтерест

Інгредієнти:

– 1 качан пекінської капусти;

– 500 г курячого філе;

– 300 г шинки;

– 3 шт. курячих яєць;

– 200 г корейської моркви;

– 100 г майонезу;

– 2 ст. л. борошна;

– сіль на ваш смак.