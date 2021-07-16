Ми знаємо, що ви обожнюєте швидко та смачно поїсти, тому підготували для вас три рецепти салатів з курятини. Вони точно стануть вашими улюбленими!
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Рецепт салату з курятини та маринованих огірків
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Салат з курятини / Фото Пінтрест
- Відваріть курячі грудки у підсоленій воді до готовності. Охолодіть курочку та наріжте дрібними кубиками.
- Огірки наріжте тонкою соломкою, а твердий сир натріть на грубій тертці.
- Змішайте всі інгредієнти для салату та перемішайте до однорідної маси.
- Вичавіть часник через прес, заправте салат майонезом та дрібно нарізаною зеленню. Перемішайте салат та подавайте до столу. Смачного!
Теплий салат з броколі та цукіні
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Теплий салат / Фото Пінтерест
- Ретельно помийте курятину. Просушіть м'ясо на шарі паперового рушника. Наріжте курятину на середні шматочки.
- Розігрійте сковорідку оливковою олією та дрібно подрібненим часником й обсмажте на ній м'ясо.
- Почистіть гриби від шкірки, розріжте навпіл та додайте до курочки.
- Наріжте цукіні кружечками, броколі розділіть на суцвіття та відправте до решти інгредієнтів на сковорідку.
- Додайте томати до салату, обсмажте ще 2 – 3 хвилини та зніміть з плити.
- Викладіть салат на тарілку, посоліть зверху та подавайте до столу. Смачного!
Салат з курятини та корейської моркви
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Салат з пекінською капустою та яйцем / Фото Пінтерест
- Ретельно помийте курятину. Просушіть м'ясо на шарі паперового рушника. Наріжте курятину на середні шматочки. Обсмажте на сковорідці до готовності.
- Шинку наріжте соломкою, пекінську капусту дрібно наріжте.
- Змішайте в салатниці капусту, шинку та курочку, додайте моркви та перемішайте.
- Збийте яйця з борошном та 2 столовими ложками води. Обсмажте млинець на сковорідці.
- Охолодіть його, наріжте соломкою та додайте в салат.
- Заправте все майонезом, перемішайте та подавайте до столу. Смачного!