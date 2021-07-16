Мы знаем, что вы обожаете быстро и вкусно поесть, поэтому подготовили для вас три рецепта салатов из курицы. Они точно станут вашими любимыми!
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Рецепт салата из курицы и маринованных огурцов
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Салат из курицы / Фото Пинтрест
- Отварите куриные грудки в подсоленной воде до готовности. Охладите курочку и нарежьте мелкими кубиками.
- Огурцы нарежьте тонкой соломкой, а сыр натрите на крупной терке.
- Смешайте все ингредиенты для салата и перемешайте до однородной массы.
- Выжмите чеснок через пресс, заправьте салат майонезом и мелко нарезанной зеленью. Перемешайте салат и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Теплый салат из брокколи и цуккини
Время: 30 минут
Порции: 4
Теплый салат / Фото Пинтерест
- Тщательно помойте курятину. Просушите мясо на слое бумажного полотенца. Нарежьте курицу на средние кусочки.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом и мелко измельченным чесноком и обжарьте на ней мясо.
- Очистите грибы от кожицы, разрежьте пополам и добавьте к курочке.
- Нарежьте цуккини кружочками, брокколи разделите на соцветия и отправьте к остальным ингредиентам на сковородку.
- Добавьте томаты в салат, обжарьте еще 2 – 3 минуты и снимите с плиты.
- Выложите салат на тарелку, посолите сверху и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Салат из курицы и корейской моркови
Время: 25 минут
Порции: 4
Салат с пекинской капустой и яйцом / Фото Пинтерест
- Тщательно помойте курятину. Просушите мясо на слое бумажного полотенца. Нарежьте курицу на средние кусочки. Обжарьте на сковороде до готовности.
- Ветчину нарежьте соломкой, пекинскую капусту мелко нарежьте.
- Смешайте в салатнице капусту, ветчину и курочку, добавьте морковь и перемешайте.
- Взбейте яйца с мукой и 2 столовыми ложками воды. Обжарьте блин на сковородке.
- Охладите его, нарежьте соломкой и добавьте в салат.
- Заправьте все майонезом, перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!