Мы знаем, что вы обожаете быстро и вкусно поесть, поэтому подготовили для вас три рецепта салатов из курицы. Они точно станут вашими любимыми!

Читайте также Здоровый стрит-фуд: как шаурма сети Döner Market от МХП покоряет украинских потребителей

Рецепт салата из курицы и маринованных огурцов

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4

Салат
Салат из курицы / Фото Пинтрест

  1. Отварите куриные грудки в подсоленной воде до готовности. Охладите курочку и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Огурцы нарежьте тонкой соломкой, а сыр натрите на крупной терке.
  3. Смешайте все ингредиенты для салата и перемешайте до однородной массы.
  4. Выжмите чеснок через пресс, заправьте салат майонезом и мелко нарезанной зеленью. Перемешайте салат и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Теплый салат из брокколи и цуккини

Время: 30 минут
Порции: 4

Теплый салат / Фото Пинтерест

  1. Тщательно помойте курятину. Просушите мясо на слое бумажного полотенца. Нарежьте курицу на средние кусочки.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и мелко измельченным чесноком и обжарьте на ней мясо.
  3. Очистите грибы от кожицы, разрежьте пополам и добавьте к курочке.
  4. Нарежьте цуккини кружочками, брокколи разделите на соцветия и отправьте к остальным ингредиентам на сковородку.
  5. Добавьте томаты в салат, обжарьте еще 2 – 3 минуты и снимите с плиты.
  6. Выложите салат на тарелку, посолите сверху и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Салат из курицы и корейской моркови

Время: 25 минут
Порции: 4

Салат
Салат с пекинской капустой и яйцом / Фото Пинтерест

  1. Тщательно помойте курятину. Просушите мясо на слое бумажного полотенца. Нарежьте курицу на средние кусочки. Обжарьте на сковороде до готовности.
  2. Ветчину нарежьте соломкой, пекинскую капусту мелко нарежьте.
  3. Смешайте в салатнице капусту, ветчину и курочку, добавьте морковь и перемешайте.
  4. Взбейте яйца с мукой и 2 столовыми ложками воды. Обжарьте блин на сковородке.
  5. Охладите его, нарежьте соломкой и добавьте в салат.
  6. Заправьте все майонезом, перемешайте и подавайте к столу. Приятного аппетита!