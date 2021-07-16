Мы знаем, что вы обожаете быстро и вкусно поесть, поэтому подготовили для вас три рецепта салатов из курицы. Они точно станут вашими любимыми!

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Рецепт салата из курицы и маринованных огурцов

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 4



Салат из курицы / Фото Пинтрест

Ингредиенты:

– 2 куриные грудки;

– 3 маринованных огурца;

– 200 г корейской моркови;

– 200 г твердого сыра;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 2 зубчика чеснока;

– майонез на ваш вкус;

– зелень по вашему вкусу.

Отварите куриные грудки в подсоленной воде до готовности. Охладите курочку и нарежьте мелкими кубиками. Огурцы нарежьте тонкой соломкой, а сыр натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты для салата и перемешайте до однородной массы. Выжмите чеснок через пресс, заправьте салат майонезом и мелко нарезанной зеленью. Перемешайте салат и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Теплый салат из брокколи и цуккини

Время: 30 минут

Порции: 4

Теплый салат / Фото Пинтерест

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 1 головка брокколи;

– зеленый лук на ваш вкус;

– 300 г шампиньонов;

– 200 г томатов черри;

– 1 цуккини.

Тщательно помойте курятину. Просушите мясо на слое бумажного полотенца. Нарежьте курицу на средние кусочки. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и мелко измельченным чесноком и обжарьте на ней мясо. Очистите грибы от кожицы, разрежьте пополам и добавьте к курочке. Нарежьте цуккини кружочками, брокколи разделите на соцветия и отправьте к остальным ингредиентам на сковородку. Добавьте томаты в салат, обжарьте еще 2 – 3 минуты и снимите с плиты. Выложите салат на тарелку, посолите сверху и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Салат из курицы и корейской моркови

Время: 25 минут

Порции: 4



Салат с пекинской капустой и яйцом / Фото Пинтерест

Ингредиенты:

– 1 кочан пекинской капусты;

– 500 г куриного филе;

– 300 г ветчины;

– 3 шт. куриных яиц;

– 200 г корейской моркови;

– 100 г майонеза;

– 2 ст. л. муки;

– соль по вашему вкусу.