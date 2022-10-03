Куриное филе промойте и обсушите, затем разрежьте каждое по две части. Каждый кусок мяса отбейте кухонным молотком. Чтобы при отбивке куриное филе не прилипало к доске и молотку, его следует смочить в воде и поместить в чистый полиэтиленовый пакет.