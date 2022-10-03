Смачна курочка – це завжди хороша опція для вечері. Рулетики із фетою та в'яленими помідорами, які загорнуті у шинку – це справжнє кулінарне задоволення, яке хочеться повторювати знову й знову.

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Рецепт курячих рулетиків з сиром фета і в'яленими помідорами

Час: 1 година
Порцій: 4

Неймовірно соковито / Фото kuron

Інгредієнти:

  • 500 грамів курячого філе;
  • кілька столових ложок гірчиці;
  • 60 грамів сиру фета;
  • 40 грамів сушених помідорів;
  • 160 грамів бекону;
  • сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Куряче філе промийте і обсушіть, потім розріжте кожне на дві частини. Кожен шматок м'яса відбийте кухонним молотком. Щоб при відбиванні куряче філе не прилипало до дошки і молотка, його слід змочити у воді і помістити в чистий поліетиленовий пакет.
  2. Посипте шматки м’яса спеціями та ретельно натріть.
  3. Змастіть їх гірчицею, потім на край м’яса покладіть шматочок фети і в’ялені помідори. Загорніть інгредієнти в рулет, а потім у скибки тонко нарізаного бекону.
  4. Викладіть рулетики на деко, накрийте зверху фольгою та запікайте 30 хвилин при 200 градусах.
  5. За 7 хвилин до закінчення таймера вийміть фольгу і підніміть температуру до 220 градусів.
  6. Після того, як рулети стануть апетитного золотистого кольору вийміть їх з духовки. Подавайте гарячими з картоплею та улюбленим салатом.