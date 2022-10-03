Смачна курочка – це завжди хороша опція для вечері. Рулетики із фетою та в'яленими помідорами, які загорнуті у шинку – це справжнє кулінарне задоволення, яке хочеться повторювати знову й знову.

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Рецепт курячих рулетиків з сиром фета і в'яленими помідорами

Час: 1 година

Порцій: 4

Неймовірно соковито / Фото kuron

Інгредієнти:

500 грамів курячого філе;

кілька столових ложок гірчиці;

60 грамів сиру фета;

40 грамів сушених помідорів;

160 грамів бекону;

сіль, перець до смаку.

Приготування: