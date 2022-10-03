Это так вкусно: куриные рулетики с сыром фета и вялеными помидорами
3 октября 2022 , 18:57Читати новину українською
Источник:kuron
Что приготовить на ужин, чтобы удовлетворить вкусы всей семьи? Решение есть – сочные куриные рулеты в сочетании с сыром фета с удовольствием будет смаковать каждый.
Вкусная курочка – это всегда хорошая опция для ужина. Рулетики с фетой и вялеными помидорами, завернутые в ветчину – это настоящее кулинарное удовольствие, которое хочется повторять снова и снова.
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Рецепт куриных рулетиков с сыром фета и вялеными помидорами
Время: 1 час
Порций: 4
Невероятно сочно / Фото kuron
Ингредиенты:
- 500 грамм куриного филе;
- несколько столовых ложек горчицы;
- 60 грамм сыра фета;
- 40 грамм сушеных помидоров;
- 160 грамм бекона;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе промойте и обсушите, затем разрежьте каждое по две части. Каждый кусок мяса отбейте кухонным молотком. Чтобы при отбивке куриное филе не прилипало к доске и молотку, его следует смочить в воде и поместить в чистый полиэтиленовый пакет.
- Посыпьте куски мяса специями и тщательно натрите.
- Смажьте их горчицей, затем на край мяса положите кусочек феты и вяленые помидоры. Заверните ингредиенты в рулет, а затем в ломтики тонко нарезанного бекона.
- Выложите рулетики на противень, накройте сверху фольгой и запекайте 30 минут при 200 градусах.
- За 7 минут до окончания таймера извлеките фольгу и поднимите температуру до 220 градусов.
- После того, как рулеты станут аппетитного золотистого цвета, извлеките их из духовки. Подавайте с картофелем и любимым салатом.