Это так вкусно: куриные рулетики с сыром фета и вялеными помидорами

3 октября 2022 , 18:57
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Источник:

kuron

Что приготовить на ужин, чтобы удовлетворить вкусы всей семьи? Решение есть – сочные куриные рулеты в сочетании с сыром фета с удовольствием будет смаковать каждый.

Вкусная курочка – это всегда хорошая опция для ужина.  Рулетики с фетой и вялеными помидорами, завернутые в ветчину – это настоящее кулинарное удовольствие, которое хочется повторять снова и снова.

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Рецепт куриных рулетиков с сыром фета и вялеными помидорами

Время: 1 час
Порций: 4

Невероятно сочно / Фото kuron

Ингредиенты:

  • 500 грамм куриного филе;
  • несколько столовых ложек горчицы;
  • 60 грамм сыра фета;
  • 40 грамм сушеных помидоров;
  • 160 грамм бекона;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе промойте и обсушите, затем разрежьте каждое по две части. Каждый кусок мяса отбейте кухонным молотком. Чтобы при отбивке куриное филе не прилипало к доске и молотку, его следует смочить в воде и поместить в чистый полиэтиленовый пакет.
  2. Посыпьте куски мяса специями и тщательно натрите.
  3. Смажьте их горчицей, затем на край мяса положите кусочек феты и вяленые помидоры. Заверните ингредиенты в рулет, а затем в ломтики тонко нарезанного бекона.
  4. Выложите рулетики на противень, накройте сверху фольгой и запекайте 30 минут при 200 градусах.
  5. За 7 минут до окончания таймера извлеките фольгу и поднимите температуру до 220 градусов.
  6. После того, как рулеты станут аппетитного золотистого цвета, извлеките их из духовки. Подавайте с картофелем и любимым салатом.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська