Когда Масленица в 2024 году: что нужно приготовить
Источник:ania gotuje
Украина славится своими многочисленными праздниками и особыми днями. Масленица, Колодий, Сыропуст, Запусты, Пущение, Бабская неделя - такие названия имеет период перед началом Великого поста.
Первые упоминания о Масленице датируются еще IV веком. Еще и то время наши предки зарождали традиции, которыми мы наслаждаемся сейчас. В 2024 году Масленичное воскресенье приходится на 17 марта. Украинские традиции празднования Масленицы чрезвычайно интересны и разнообразны, и принято, чтобы стол был заполнен особыми блюдами.
Интересно "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами
Что обязательно должно быть на столе
В это особое время наши бабушки готовили вареники с творогом, гречневые блины. И, конечно же, блинчики с различными начинками. Также жарили картофельные драники, которые разнообразили сырной или грибной начинкой. Деруны считаются одним из традиционных блюд масленичной недели.
Рецепт сладких вареников с творогом
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 2 стакана пшеничной муки;
– полстакана кипятка;
– щепотка соли;
– 1 яйцо;
– 20 грамм сливочного масла;
для начинки:
– 500 грамм полуобезжиренного белого творога;
– 1 яйцо;
– четверть стакана сахара;
– пакет ванильного сахара.
Приготовление:
- Вскипятите воду, добавьте в кипяток сливочное масло и перемешайте ингредиенты до полного растворения.
- Муку просейте в миску, сделайте углубление, добавьте щепотку соли, одно яйцо и влейте горячую воду с маслом.
- Замесите тесто руками.
- Затем накройте их влажной салфеткой или заверните в фольгу и оставьте примерно на 30 минут для отдыха.
- Тем временем приготовьте начинку для вареников: выложите в миску творог, разомните его вилкой, добавьте яйцо, сахар и ванильный сахар. Смешайте ингредиенты вместе.
- Тесто для вареников разделите на четыре части.
- Каждый из них последовательно раскатайте в тонкую лепешку толщиной около 2 миллиметров.
- С помощью стакана вырежьте круглые формы. В центр блинов положите твердую чайную ложку начинки. Тщательно защипните края теста, чтобы они не разъехались во время приготовления.
- Вскипятите воду с солью и сахаром в большой кастрюле. Бросьте вареники в кипящую воду и достаньте их примерно через 2 минуты после того, как они всплывут на поверхность.
- Выньте сваренные пельмени шумовкой, поместите их в миску с холодной водой, а затем слейте. Такая процедура не даст сваренным вареникам слипнуться.