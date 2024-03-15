Когда Масленица в 2024 году: что нужно приготовить

Украина славится своими многочисленными праздниками и особыми днями. Масленица, Колодий, Сыропуст, Запусты, Пущение, Бабская неделя - такие названия имеет период перед началом Великого поста.

Первые упоминания о Масленице датируются еще IV веком. Еще и то время наши предки зарождали традиции, которыми мы наслаждаемся сейчас. В 2024 году Масленичное воскресенье приходится на 17 марта. Украинские традиции празднования Масленицы чрезвычайно интересны и разнообразны, и принято, чтобы стол был заполнен особыми блюдами.

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Что обязательно должно быть на столе

В это особое время наши бабушки готовили вареники с творогом, гречневые блины. И, конечно же, блинчики с различными начинками. Также жарили картофельные драники, которые разнообразили сырной или грибной начинкой. Деруны считаются одним из традиционных блюд масленичной недели.

Рецепт сладких вареников с творогом

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

– 2 стакана пшеничной муки;– полстакана кипятка;– щепотка соли;– 1 яйцо;– 20 грамм сливочного масла;– 500 грамм полуобезжиренного белого творога;– 1 яйцо;– четверть стакана сахара;– пакет ванильного сахара.



Приготовление:

Вскипятите воду, добавьте в кипяток сливочное масло и перемешайте ингредиенты до полного растворения. Муку просейте в миску, сделайте углубление, добавьте щепотку соли, одно яйцо и влейте горячую воду с маслом. Замесите тесто руками. Затем накройте их влажной салфеткой или заверните в фольгу и оставьте примерно на 30 минут для отдыха. Тем временем приготовьте начинку для вареников: выложите в миску творог, разомните его вилкой, добавьте яйцо, сахар и ванильный сахар. Смешайте ингредиенты вместе. Тесто для вареников разделите на четыре части. Каждый из них последовательно раскатайте в тонкую лепешку толщиной около 2 миллиметров. С помощью стакана вырежьте круглые формы. В центр блинов положите твердую чайную ложку начинки. Тщательно защипните края теста, чтобы они не разъехались во время приготовления. Вскипятите воду с солью и сахаром в большой кастрюле. Бросьте вареники в кипящую воду и достаньте их примерно через 2 минуты после того, как они всплывут на поверхность. Выньте сваренные пельмени шумовкой, поместите их в миску с холодной водой, а затем слейте. Такая процедура не даст сваренным вареникам слипнуться.

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