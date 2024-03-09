31 января 1843 года в письме к Яну Кухаренко Шевченко просил друга больше не упоминать в переписке вареники: "Проклятое это блюдо, что вы рассказывали, недели три снилось. Только что глаза закрою, вареник так, так тебе и лезет в глаза...". Ко Дню рождения Тараса Шевченко приготовьте блюда, которые он бы охотно тоже попробовал.

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Среди любимых блюд самого известного украинского поэта были борщ, заправленный пшеном, гречневые вареники, пельмени, колбаса и ветчина, кофе и чай с ромом, алкоголь (шампанское, херес, мадера, водка). Одним из самых любимых его напитков был чай с ромом.

Гречневые вареники

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Очень вкусно / Фото pexels

Ингредиенты:

для теста:

– 3 стакана гречневой муки;

– 1 яйцо;

– полстакана воды;

– пол чайной ложки соли;

для начинки:

– 600 грамм творога;

– яйцо;

– пол чайной ложки соли;

для соуса:

– 50 грамм сметаны;

– 40 грамм масла.

Приготовление:

Доведите до кипения воду для теста. Всыпьте муку, соль, вбейте яйцо. Заварите тесто, хорошо все перемешав. Протрите творог через сито, перемешайте его с сырым яйцом, сахаром и солью. Сформируйте на ладони круглые тонкие лепешки, в центр каждой выкладывайте начинку из творога, залепите обычные полукруглые вареники. Опустите вареники в кипящую подсоленную воду и варите 10 – 12 минут. При подаче можно полить их сметаной или растопленным сливочным маслом.

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Чай с ромом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1

Очень вкусный напиток / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 чашка воды;

– 1 чайная ложка черного чая;

– 1 – 2 столовые ложки рома;

– 1 – 2 чайные ложки сахара или меда;

– сок лимона.

Приготовление:

Прокипятите воду в чайнике или кастрюле. Добавьте чай в чашку и залейте горячей водой. Дайте чаю завариться в течение 3 – 5 минут, в зависимости от выбранного сорта чая и желаемой крепости напитка. После заваривания чая, добавьте ром и сахар или мед. Хорошо смешайте. Если хотите, вы можете добавить сок лимона для свежести.

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