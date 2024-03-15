Перші згадки про Масниці датуються ще IV століттям. Ще й той час наші предки зароджували традиції, якими ми насолоджуємося зараз. У 2024 році Масляна неділя припадає на 17 березня. Українські традиції святкування Масниць надзвичайно цікаві та різноманітні, і заведено, щоб стіл був заповнений особливими стравами.
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Що обов’язково має бути на столі
У цей особливий час наші бабусі готували вареники з сиром, гречані млинці. І, звісно ж, налисники з різними начинками. Також смажили картопляні деруни. Їх урізноманітнювали сирною або грибною начинкою. Деруни вважаються однією з традиційних страв масляного тижня.
Рецепт солодких вареників з сиром
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Закип'ятіть воду, додайте в окріп вершкове масло і перемішайте інгредієнти до повного розчинення.
- Борошно просійте в миску, зробіть поглиблення, додайте щіпку солі, одне яйце і влийте гарячу воду з маслом.
- Замісіть тісто руками.
- Потім накрийте їх вологою серветкою або загорніть у фольгу і залиште приблизно на 30 хвилин для відпочинку.
- Тим часом приготуйте начинку для вареників: викладіть в миску сир, розімніть його виделкою, додайте яйце, цукор і ванільний цукор. Змішайте інгредієнти разом.
- Тісто для вареників розділіть на чотири частини.
- Кожен з них послідовно розкачайте в тонкий корж товщиною близько 2 міліметрів.
- За допомогою склянки виріжте круглі форми. У центр млинців покладіть тверду чайну ложку начинки. Ретельно защипніть краю тіста, щоб вони не роз’їхалися під час приготування.
- Закип'ятіть воду з сіллю і цукром у великій каструлі. Киньте вареники в киплячу воду і дістаньте їх приблизно через 2 хвилини після того, як вони спливуть на поверхню.
- Вийміть зварені пельмені шумівкою, помістіть їх у миску з холодною водою, а потім злийте. Така процедура не дасть звареним вареникам злипнутися.