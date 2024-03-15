Перші згадки про Масниці датуються ще IV століттям. Ще й той час наші предки зароджували традиції, якими ми насолоджуємося зараз. У 2024 році Масляна неділя припадає на 17 березня. Українські традиції святкування Масниць надзвичайно цікаві та різноманітні, і заведено, щоб стіл був заповнений особливими стравами.

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Що обов’язково має бути на столі

У цей особливий час наші бабусі готували вареники з сиром, гречані млинці. І, звісно ж, налисники з різними начинками. Також смажили картопляні деруни. Їх урізноманітнювали сирною або грибною начинкою. Деруни вважаються однією з традиційних страв масляного тижня.

Рецепт солодких вареників з сиром

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 склянки пшеничного борошна;

– пів склянки окропу;

– дрібка солі;

– 1 яйце;

– 20 грамів вершкового масла;

для начинки:

– 500 грамів напівзнежиреного білого сиру;

– 1 яйце;

– чверть склянки цукру;

– пакет ванільного цукру.



Приготування:

Закип'ятіть воду, додайте в окріп вершкове масло і перемішайте інгредієнти до повного розчинення. Борошно просійте в миску, зробіть поглиблення, додайте щіпку солі, одне яйце і влийте гарячу воду з маслом. Замісіть тісто руками. Потім накрийте їх вологою серветкою або загорніть у фольгу і залиште приблизно на 30 хвилин для відпочинку. Тим часом приготуйте начинку для вареників: викладіть в миску сир, розімніть його виделкою, додайте яйце, цукор і ванільний цукор. Змішайте інгредієнти разом. Тісто для вареників розділіть на чотири частини. Кожен з них послідовно розкачайте в тонкий корж товщиною близько 2 міліметрів. За допомогою склянки виріжте круглі форми. У центр млинців покладіть тверду чайну ложку начинки. Ретельно защипніть краю тіста, щоб вони не роз’їхалися під час приготування. Закип'ятіть воду з сіллю і цукром у великій каструлі. Киньте вареники в киплячу воду і дістаньте їх приблизно через 2 хвилини після того, як вони спливуть на поверхню. Вийміть зварені пельмені шумівкою, помістіть їх у миску з холодною водою, а потім злийте. Така процедура не дасть звареним вареникам злипнутися.

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