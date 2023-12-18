Гости будут в восторге: подборка лучших рецептов к Новому году

18 декабря 2023, 14:50
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Новогодние праздники близятся, поэтому сейчас самое время готовиться. Чтобы впечатлить гостей, попробуйте приготовить что-нибудь новое.

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Стоит попробовать Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое точно захочется приготовить на праздники

Гратен из баклажанов

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 600 граммов баклажанов;
– 500 граммов помидоров;
– 250 граммов лука;
– 1 чеснок;
– 150 граммов сыра пармезан;
– петрушка;
– оливковое масло для жарки;
– соль и черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте баклажаны, нарежьте кружочками, добавьте соль и оставьте на 10 минут.
  2. Почистьте лук и нарежьте полукольцами. Очищенный чеснок измельчите ножом.
  3. Помойте помидоры, опустите в кипяток, после чего почистьте их от кожуры и нарежьте кубиками.
  4. На сковороде обжарьте лук и чеснок до золотой корочки, добавьте помидоры, соль, перец и тушите 15 минут.
  5. Баклажаны также обжарьте на сковороде на оливковом масле до румяной корочки.
  6. Сыр натрите на грубой терке.
  7. Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для запекания смажьте оливковым маслом, выложите помидоры, баклажаны и сыр. Запекайте 25 минут до готовности.

Курица в апельсиновом соусе

  • Время: 40 минут
  • Порции: 3 – 4
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного филе;
– 2 апельсина;
– 2 зубчика чеснока;
– перец чили;
– 30 граммов муки;
– 15 граммов меда;
– 10 миллилитров растительного масла;
– половина чайной ложки сухого имбиря;
– соль.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте куриное филе, просушите бумажным полотенцем и нарежьте средними кусочками. Посыпьте специями и перемешайте.
  2. Натрите половину апельсина, выжмите сок и смешайте. Добавьте выжатый чеснок и мелко нарезанный перец.
  3. Влейте в смесь мед, всыпьте имбирь, посолите и перемешайте.
  4. Обваляйте кусочки курицы в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.
  5. Вылейте соус в мясо и варите до загустения. Подавайте блюдо горячим.


Попробуйте приготовить курицу в апельсиновом соусе / Фото Unsplash

Картофельная запеканка

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 250 граммов куриного филе;
– 200 граммов картофеля,
– 300 граммов помидоров;
– 100 граммов лука;
– соль, перец.

Ингредиенты для теста:
– 150 граммов сливочного масла 82%;
– 200 граммов муки;
– 2 яйца;
– соль.

Приготовление:

  1. Просейте муку через сито, добавьте яйца, масло, соль и замесите тесто. Оставьте на 15 минут.
  2. Помойте картофель, отварите в кипятке, после чего нарежьте кубиками. Почистите и порежьте лук, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Помидоры промойте, очистьте от кожуры и нарежьте пополам.
  3. Куриное филе помойте, отварите в кипятке и нарежьте ломтиками.
  4. Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов. В форму для запекания выложите тесто, а после этого – слоями начинку: картофель, лук, ломтики курицы и помидоры. Отправьте запекаться на 25 минут до готовности.

Мясо по-французски

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов куриного филе;
– 150 граммов сыра;
– ананас консервированный;
– 100 граммов лука;
– соль и черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Куриное филе помойте, нарежьте кусочками, отбейте с обеих сторон кухонным молотком и добавьте соли и перца.
  2. Почистьте лук и нарежьте его кружочками. Сыр натрите на грубой терке.
  3. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. На противень выложите куриное филе, сверху – лук, творог и ананасы. Отправьте запекаться на 30 минут до готовности.

Приятного аппетита!

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Автор: Ольга Котів