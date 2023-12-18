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Варто спробувати Крученики з грибами у вершковому соусі – страва, яку точно захочеться приготувати на свята

Гратен з баклажанів

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Ретельно помийте баклажани, наріжте кружальцями, додайте сіль та залиште на 10 хвилин.
  2. Почистьте цибулю та наріжте її напівкільцями. Очищений часник подрібнить ножем.
  3. Помийте помідори, опустіть в окріп, після чого почистьте їх від шкірки та наріжте кубиками.
  4. На пательні обсмажте цибулю та часник до золотої скоринки, додайте помідори, сіль, перець і тушкуйте 15 хвилин.
  5. Баклажани також обсмажте на пательні на оливковій олії до рум'яної скоринки.
  6. Сир натріть на грубій терці.
  7. Розігрійте духовку до 200 градусів. Форму для запікання змастіть оливковою олією, викладіть шарами помідори, баклажани та сир. Запікайте 25 хвилин до готовності.

Курка в апельсиновому соусі

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 3 – 4

Приготування:

  1. Ретельно помийте куряче філе, просушіть паперовим рушником та наріжте середніми шматочками. Посипте спеціями та перемішайте.
  2. Натріть цедру половини апельсина, вичавіть сік та змішайте. Додайте вичавлений часник та дрібно нарізаний перець чилі.
  3. Влийте до суміші мед, всипте імбир, посоліть та перемішайте.
  4. Обваляйте шматочки курки в борошні та обсмажте на розігрітій пательні з олією до золотистої скоринки.
  5. Вилийте соус до м'яса та варіть до загущування. Подавайте страву гарячою.


Спробуйте приготувати курку в апельсиновому соусі / Фото Unsplash

Картопляна запіканка

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Просійте борошно через сито, додайте яйця, масло, сіль та замісіть тісто. Залиште на 15 хвилин.
  2. Помийте картоплю, відваріть в окропі, після чого наріжте кубиками. Почистьте та поріжте цибулю, обсмажте на пательні до золотистої скоринки. Помідори помийте, очистьте від шкірки та наріжте навпіл.
  3. Куряче філе помийте, відваріть в окропі та наріжте скибочками.
  4. Заздалегідь розігрійте духовку до 190 градусів. У форму для запікання викладіть тісто, а після цього – шарами начинку: картоплю, цибулю, скибочки курятини та помідори. Відправте запікатись на 25 хвилин до готовності.

М'ясо по–французьки

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Куряче філе помийте, наріжте шматочками, відбийте з обох сторін кухонним молотком та додайте солі й перцю.
  2. Почистьте цибулю і наріжте її кружальцями. Сир натріть на грубій тертці.
  3. Заздалегідь розігрійте духовку до 180 градусів. На деко викладіть куряче філе, зверху – цибулю, сир та ананаси. Відправте запікатись на 30 хвилин до готовності.

Смачного!