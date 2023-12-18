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Варто спробувати Крученики з грибами у вершковому соусі – страва, яку точно захочеться приготувати на свята
Гратен з баклажанів
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Ретельно помийте баклажани, наріжте кружальцями, додайте сіль та залиште на 10 хвилин.
- Почистьте цибулю та наріжте її напівкільцями. Очищений часник подрібнить ножем.
- Помийте помідори, опустіть в окріп, після чого почистьте їх від шкірки та наріжте кубиками.
- На пательні обсмажте цибулю та часник до золотої скоринки, додайте помідори, сіль, перець і тушкуйте 15 хвилин.
- Баклажани також обсмажте на пательні на оливковій олії до рум'яної скоринки.
- Сир натріть на грубій терці.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Форму для запікання змастіть оливковою олією, викладіть шарами помідори, баклажани та сир. Запікайте 25 хвилин до готовності.
Курка в апельсиновому соусі
- Час: 40 хвилин
- Порції: 3 – 4
Приготування:
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть паперовим рушником та наріжте середніми шматочками. Посипте спеціями та перемішайте.
- Натріть цедру половини апельсина, вичавіть сік та змішайте. Додайте вичавлений часник та дрібно нарізаний перець чилі.
- Влийте до суміші мед, всипте імбир, посоліть та перемішайте.
- Обваляйте шматочки курки в борошні та обсмажте на розігрітій пательні з олією до золотистої скоринки.
- Вилийте соус до м'яса та варіть до загущування. Подавайте страву гарячою.
Спробуйте приготувати курку в апельсиновому соусі / Фото Unsplash
Картопляна запіканка
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Просійте борошно через сито, додайте яйця, масло, сіль та замісіть тісто. Залиште на 15 хвилин.
- Помийте картоплю, відваріть в окропі, після чого наріжте кубиками. Почистьте та поріжте цибулю, обсмажте на пательні до золотистої скоринки. Помідори помийте, очистьте від шкірки та наріжте навпіл.
- Куряче філе помийте, відваріть в окропі та наріжте скибочками.
- Заздалегідь розігрійте духовку до 190 градусів. У форму для запікання викладіть тісто, а після цього – шарами начинку: картоплю, цибулю, скибочки курятини та помідори. Відправте запікатись на 25 хвилин до готовності.
М'ясо по–французьки
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Куряче філе помийте, наріжте шматочками, відбийте з обох сторін кухонним молотком та додайте солі й перцю.
- Почистьте цибулю і наріжте її кружальцями. Сир натріть на грубій тертці.
- Заздалегідь розігрійте духовку до 180 градусів. На деко викладіть куряче філе, зверху – цибулю, сир та ананаси. Відправте запікатись на 30 хвилин до готовності.
Смачного!