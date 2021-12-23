Чтобы новогодний стол был сытным и питательным, советуем вам приготовить вкусные и любимые блюда из курочки. Подайте к ним свежие нарезанные овощи или листовые салаты и наслаждайтесь отличным вкусом.

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Куриные наггетсы

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4



Нагетсы / Фото кулинарные рецепты

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 300 граммов панировочных сухарей;

– мука;

– 2 сырых куриных яиц;

– масло для жарки;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно помойте мясо, просушите на слое бумажного полотенца.

Нарежьте курятину кусочками 5х2 сантиметра.

Разогрейте сковородку с растительным маслом.

Сдобрите все в специях.

Запанируйте мясо в муке, яйце и панировочных сухарях.

Обжарьте куриные наггетсы до румяной корочки.

Подавайте наггетсы к столу горячими.

Приятного аппетита!

Курица в апельсиновом соусе

Время: 40 минут

40 минут Порции: 3 – 4



Курица в апельсиновом соусе / Фото Тендитна – женский журнал

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 2 апельсина;

– 2 зубчика чеснока;

– перец чили;

– 30 граммов муки;

– 15 граммов меда;

– 10 миллилитров растительного масла;

– ½ чайной ложки сухого имбиря;

– соль.

Приготовление:

Тщательно помойте куриное филе, просушите его на слое бумажного полотенца и нарежьте средними кусочками. Сдобрите специями и перемешайте мясо.

Натрите цедру половины апельсина, выжмите сок и смешайте. Добавьте выжатый чеснок и мелко нарезанный перец чили.

Влейте в смесь мед, всыпьте имбирь и посолите. Перемешайте.

Обваляйте кусочки курочки в муке и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до золотистой корочки.

На сковородке, где жарилась курица, приготовьте соус. Вылейте соус к мясу и варите до загущения.

Снимите сковородку с плиты и подавайте горячей к столу.

Приятного аппетита!

Рецепт курицы тапака

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 4



Курица тапака / Фото Рецепты юа

Ингредиенты:

– 500 граммов цыпленка;

– 70 миллилитров масла;

– 30 граммов сливочного масла;

– 4 зубчика чеснока;

– черный молотый перец;

– соль.

Приготовление:

Тщательно вымойте и высушите цыпленка бумажными полотенцами.

Подготовьте его к запеканию: отрежьте хвостик, сделайте надрез в грудной части тушки и раскройте ее наружу.

Прежде чем отбить цыпленка, выверните ему суставы, чтобы тушка была плоской. Кости должны остаться целыми. Не разбивайте их при отбивании тушки.

Отбейте только куриное филе несколькими ударами кухонного молотка.

Для приготовления маринада смешайте воду, масло и черный перец. Тщательно смажьте им цыпленка.

Переложите все в глубокую посуду и накройте слоем пищевой пленки. Оставьте мясо мариноваться на 2-3 часа.

Для чесночной заправки смешайте в чаше блендера очищенные от шелухи зубчики чеснока и влейте масло. Перебейте все в однородную массу блендером.

Разогрейте сковородку с маслом и выложите в нее цыпленка. Накройте его тарелкой и прижмите. Лучше всего поставить сверху на тарелку сотейник с водой, чтобы он прижал мясо к сковородке.

Жарьте цыпленка на среднем огне в течение 5 – 6 минут с одной стороны, и 6 – 7 минут с другой. Чтобы проверить готовность цыпленка, сделайте небольшой надрез ножом в грудной части тушки. Если вытекает светлый сок – он готов.

Полейте цыпленка тапака чесночной заправкой со всех сторон, не вынимая тушку из сковородки.

Добавьте к блюду сливочное масло и жарьте цыпленка еще по 1 – 2 минуть с каждой стороны. Жарим с тарелкой и грузом с водой.

Цыпленок тапака готов. Выложите его на блюдо и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Салат "Оливье" с курицей су-вид

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 – 8



Салат Оливье / Фото Гастроном

Ингредиенты:

– 2 куриные грудки су-вид;

– 2 большие моркови;

– 8 куриных яиц;

– 6 картофелин;

– 1 репчатый лук;

– 1 банка консервированного горошка;

– 6 маринованных огурцов;

– майонез.

Приготовление:

Отварите овощи и яйца до готовности.

Нарежьте курицу су-вид кубиком. Добавьте горошек и перемешайте.

Все ингредиенты нарежьте кубиком и добавьте в салатницу.

Заправьте салат майонезом, добавьте черный молотый перец по желанию и перемешайте.

Приятного аппетита!