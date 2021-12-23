Чтобы новогодний стол был сытным и питательным, советуем вам приготовить вкусные и любимые блюда из курочки. Подайте к ним свежие нарезанные овощи или листовые салаты и наслаждайтесь отличным вкусом.
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Куриные наггетсы
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Нагетсы / Фото кулинарные рецепты
Приготовление:
- Тщательно помойте мясо, просушите на слое бумажного полотенца.
- Нарежьте курятину кусочками 5х2 сантиметра.
- Разогрейте сковородку с растительным маслом.
- Сдобрите все в специях.
- Запанируйте мясо в муке, яйце и панировочных сухарях.
- Обжарьте куриные наггетсы до румяной корочки.
- Подавайте наггетсы к столу горячими.
Приятного аппетита!
Курица в апельсиновом соусе
- Время: 40 минут
- Порции: 3 – 4
Курица в апельсиновом соусе / Фото Тендитна – женский журнал
Приготовление:
- Тщательно помойте куриное филе, просушите его на слое бумажного полотенца и нарежьте средними кусочками. Сдобрите специями и перемешайте мясо.
- Натрите цедру половины апельсина, выжмите сок и смешайте. Добавьте выжатый чеснок и мелко нарезанный перец чили.
- Влейте в смесь мед, всыпьте имбирь и посолите. Перемешайте.
- Обваляйте кусочки курочки в муке и обжарьте на разогретой сковородке с маслом до золотистой корочки.
- На сковородке, где жарилась курица, приготовьте соус. Вылейте соус к мясу и варите до загущения.
- Снимите сковородку с плиты и подавайте горячей к столу.
Приятного аппетита!
Рецепт курицы тапака
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 4
Курица тапака / Фото Рецепты юа
Приготовление:
- Тщательно вымойте и высушите цыпленка бумажными полотенцами.
- Подготовьте его к запеканию: отрежьте хвостик, сделайте надрез в грудной части тушки и раскройте ее наружу.
- Прежде чем отбить цыпленка, выверните ему суставы, чтобы тушка была плоской. Кости должны остаться целыми. Не разбивайте их при отбивании тушки.
- Отбейте только куриное филе несколькими ударами кухонного молотка.
- Для приготовления маринада смешайте воду, масло и черный перец. Тщательно смажьте им цыпленка.
- Переложите все в глубокую посуду и накройте слоем пищевой пленки. Оставьте мясо мариноваться на 2-3 часа.
- Для чесночной заправки смешайте в чаше блендера очищенные от шелухи зубчики чеснока и влейте масло. Перебейте все в однородную массу блендером.
- Разогрейте сковородку с маслом и выложите в нее цыпленка. Накройте его тарелкой и прижмите. Лучше всего поставить сверху на тарелку сотейник с водой, чтобы он прижал мясо к сковородке.
- Жарьте цыпленка на среднем огне в течение 5 – 6 минут с одной стороны, и 6 – 7 минут с другой. Чтобы проверить готовность цыпленка, сделайте небольшой надрез ножом в грудной части тушки. Если вытекает светлый сок – он готов.
- Полейте цыпленка тапака чесночной заправкой со всех сторон, не вынимая тушку из сковородки.
- Добавьте к блюду сливочное масло и жарьте цыпленка еще по 1 – 2 минуть с каждой стороны. Жарим с тарелкой и грузом с водой.
- Цыпленок тапака готов. Выложите его на блюдо и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Салат "Оливье" с курицей су-вид
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 8
Салат Оливье / Фото Гастроном
Приготовление:
- Отварите овощи и яйца до готовности.
- Нарежьте курицу су-вид кубиком. Добавьте горошек и перемешайте.
- Все ингредиенты нарежьте кубиком и добавьте в салатницу.
- Заправьте салат майонезом, добавьте черный молотый перец по желанию и перемешайте.
Приятного аппетита!