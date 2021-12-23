Щоб новорічний стіл був ситним та поживним, радимо вам приготувати смачні та улюблені страви з курочки. Подайте до них свіжі нарізані овочі або листові салати та насолоджуйтеся відмінним смаком.
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Курячі нагетси
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Нагетси / Фото кулінарні рецепти
Приготування:
- Ретельно помийте м'ясо, просушіть на шарі паперового рушника.
- Наріжте курятину шматочками 5х2 сантиметри.
- Розігрійте сковорідку з олією.
- Присмачте все в спеціях.
- Запаніруйте м'ясо в борошні, яйці та панірувальних сухарях.
- Обсмажте курячі нагетси до рум'яної скоринки.
- Подавайте нагетси до столу гарячими.
Смачного!
Курка в апельсиновому соусі
- Час: 40 хвилин
- Порції: 3 – 4
Курка в апельсиновому соусі / Фото Тендітна – жіночий журнал
Приготування:
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть його на шарі паперового рушника та наріжте середніми шматочками. Присмачте спеціями та перемішайте м'ясо.
- Натріть цедру половини апельсина, вичавіть сік та змішайте. Додайте вичавлений часник та дрібно нарізаний перець чилі.
- Влийте до суміші мед, всипте імбир та посоліть. Перемішайте.
- Обваляйте шматочки курочки в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки.
- На сковорідці де смажилася курка приготуйте соус. Вилийте соус до м'яса та варіть до загущування.
- Зніміть сковорідку зі стравою з плити та подавайте гарячою до столу.
Смачного!
Рецепт курки тапака
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 4
Курка тапака / Фото Рецепти юа
Приготування:
- Ретельно помийте та просушіть курча паперовими рушниками.
Підготуйте його до запікання: відріжте хвостик, зробіть надріз в грудній частині тушки та розкрийте її назовні.
- Перш ніж відбити курча, виверніть йому суглоби, щоб тушка була плоскою. Кістки повинні залишитися цілими. Не розбивайте їх при відбиванні тушки.
- Відбийте тільки куряче філе кількома ударами кухонного молотка.
- Для приготування маринаду змішайте воду, олію та чорний перець. Ретельно змастіть ним курча.
Перекладіть все у глибокий посуд та накрийте шаром харчової плівки. Залишіть м'ясо маринуватися на 2 – 3 години.
- Для часникової заправки змішайте в чаші блендера очищені від лушпиння зубчики часнику та влийте олію. Перебийте все в однорідну масу блендером.
- Розігрійте сковорідку з олією та викладіть в неї курча. Накрийте його тарілкою та притисніть. Найкраще поставити зверху на тарілку сотейник з водою, щоб він притиснув м'ясо до сковорідки.
- Смажте курча на середньому вогні протягом 5 – 6 хвилин з одного боку, та 6 – 7 хвилин з іншого. Щоб перевірити готовність курчати, зробіть невеликий надріз ножем в грудній частині тушки. Якщо витікає світлий сік – вона готова.
- Полийте курча тапака часниковою заправкою зі всіх сторін, не виймаючи тушку зі сковорідки.
Додайте до страви вершкове масло та смажте курча ще по 1 – 2 хвилини з кожного боку. Смажимо з тарілкою та вантажем з водою.
- Курча тапака готове. Викладіть його на таріль та подавайте до столу.
Смачного!
Салат "Олів'є" з куркою су-від
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 8
Салат Олів'є / Фото Гастроном
Приготування:
- Відваріть овочі та яйця до готовності.
- Наріжте курку су-від кубиком. Додайте горошок та перемішайте.
- Всі інгредієнти наріжте кубиком та додайте в салатницю.
- Заправте салат майонезом, додайте чорний мелений перець за бажанням та перемішайте.
Смачного!