Щоб новорічний стіл був ситним та поживним, радимо вам приготувати смачні та улюблені страви з курочки. Подайте до них свіжі нарізані овочі або листові салати та насолоджуйтеся відмінним смаком.

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Курячі нагетси

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4



Нагетси / Фото кулінарні рецепти

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 300 грамів панірувальних сухарів;

– борошно;

– 2 сирих курячих яєць;

– олія для смаження;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно помийте м'ясо, просушіть на шарі паперового рушника.

Наріжте курятину шматочками 5х2 сантиметри.

Розігрійте сковорідку з олією.

Присмачте все в спеціях.

Запаніруйте м'ясо в борошні, яйці та панірувальних сухарях.

Обсмажте курячі нагетси до рум'яної скоринки.

Подавайте нагетси до столу гарячими.

Смачного!

Курка в апельсиновому соусі

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 3 – 4



Курка в апельсиновому соусі / Фото Тендітна – жіночий журнал

Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 2 апельсини;

– 2 зубчики часнику;

– перець чилі;

– 30 грамів борошна;

– 15 грамів меду;

– 10 мілілітрів рослинної олії;

– ½ чайної ложки сухого імбиру;

– сіль.

Приготування:

Ретельно помийте куряче філе, просушіть його на шарі паперового рушника та наріжте середніми шматочками. Присмачте спеціями та перемішайте м'ясо.

Натріть цедру половини апельсина, вичавіть сік та змішайте. Додайте вичавлений часник та дрібно нарізаний перець чилі.

Влийте до суміші мед, всипте імбир та посоліть. Перемішайте.

Обваляйте шматочки курочки в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки.

На сковорідці де смажилася курка приготуйте соус. Вилийте соус до м'яса та варіть до загущування.

Зніміть сковорідку зі стравою з плити та подавайте гарячою до столу.

Смачного!

Рецепт курки тапака

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 4



Курка тапака / Фото Рецепти юа

Інгредієнти:

– 500 грамів курчати;

– 70 мілілітрів олії;

– 30 грамів вершкового масла;

– 4 зубчики часнику;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Приготування:

Ретельно помийте та просушіть курча паперовими рушниками.

Підготуйте його до запікання: відріжте хвостик, зробіть надріз в грудній частині тушки та розкрийте її назовні.

Перш ніж відбити курча, виверніть йому суглоби, щоб тушка була плоскою. Кістки повинні залишитися цілими. Не розбивайте їх при відбиванні тушки.

Відбийте тільки куряче філе кількома ударами кухонного молотка.

Для приготування маринаду змішайте воду, олію та чорний перець. Ретельно змастіть ним курча.

Перекладіть все у глибокий посуд та накрийте шаром харчової плівки. Залишіть м'ясо маринуватися на 2 – 3 години.

Для часникової заправки змішайте в чаші блендера очищені від лушпиння зубчики часнику та влийте олію. Перебийте все в однорідну масу блендером.

Розігрійте сковорідку з олією та викладіть в неї курча. Накрийте його тарілкою та притисніть. Найкраще поставити зверху на тарілку сотейник з водою, щоб він притиснув м'ясо до сковорідки.

Смажте курча на середньому вогні протягом 5 – 6 хвилин з одного боку, та 6 – 7 хвилин з іншого. Щоб перевірити готовність курчати, зробіть невеликий надріз ножем в грудній частині тушки. Якщо витікає світлий сік – вона готова.

Полийте курча тапака часниковою заправкою зі всіх сторін, не виймаючи тушку зі сковорідки.

Додайте до страви вершкове масло та смажте курча ще по 1 – 2 хвилини з кожного боку. Смажимо з тарілкою та вантажем з водою.

Курча тапака готове. Викладіть його на таріль та подавайте до столу.

Смачного!

Салат "Олів'є" з куркою су-від

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 – 8



Салат Олів'є / Фото Гастроном

Інгредієнти:

– 2 курячі грудки су-від;

– 2 великі моркви;

– 8 курячих яєць;

– 6 картоплин;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 банка консервованого горошку;

– 6 маринованих огірків;

– майонез.

Приготування:

Відваріть овочі та яйця до готовності.

Наріжте курку су-від кубиком. Додайте горошок та перемішайте.

Всі інгредієнти наріжте кубиком та додайте в салатницю.

Заправте салат майонезом, додайте чорний мелений перець за бажанням та перемішайте.

Смачного!