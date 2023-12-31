Какие закуски выбрать к шампанскому: список лучших сочетаний – готовятся за 5 минут

Шампанское – не просто напиток, а настоящий символ Нового года. Чтобы он раскрывался во всем своем великолепии, его следует сопровождать изысканными закусками, которые подчеркнут его аромат и вкус.

Шампанское следует совмещать с особыми закусками. 24 Канал собрал подборку вкусных сочетаний, которыми вы точно останетесь довольны. Эти легкие закуски не только вкусны, но и готовятся, позволяя вам наслаждаться праздничным моментом вместе с родными или друзьями.

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Брускетты с помидорами и моцареллой.

Просто нарежьте багет на тонкие кружочки, положите на каждый кусочек тонкие ломтики помидоров и моцареллы, полейте оливковым маслом и посыпьте свежим базиликом.

Эклеры

Заполните эклеры кремом и обсыпьте сахарной пудрой. Легко и элегантно.

Как объединить шампанское и закуски / Фото unsplash

Роллы с лососем и сыром

Возьмите лаваш или водоросли, осторожно выложите лосось и сыр, сверните в рулет и порежьте на кружки. Прекрасный выбор к шампанскому.

Авокадо с креветками

Нарежьте авокадо на половинки, добавьте обжаренные креветки и полейте лимонным соком. Просто, но очень вкусно.

Икра на гренке

Смажьте тонкую гренку сливочным сыром и положите небольшую ложку икры. Прекрасный выбор для изысканного вкуса.

Капрезе на шпажках

Нанизывайте на шпажки томаты черри, кусочки моцареллы и листики базилика. Легко, но эффектно.

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