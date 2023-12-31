Шампанське слід поєднувати з особливими закусками. 24 Канал зібрав добірку смачних поєднань, якими ви точно залишитеся задоволені. Ці легкі закуски не лише смачні, але й легко готуються, дозволяючи вам насолоджуватися святковим моментом разом з рідними чи друзями.

Не пропустіть Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Брускетти з помідорами та моцарелою

Просто наріжте багет на тонкі кружальця, покладіть на кожен кусочок тонкі скибочки помідорів та моцарели, полийте оливковою олією та посипте свіжим базиліком.

Еклери

Заповніть еклери кремом та обсипте цукровою пудрою. Легко та елегантно.

Як поєднати шампанське та закуски / Фото unsplash

Роли з лососем і сиром

Візьміть лаваш чи водорості, обережно викладіть лосось та сир, скрутіть у рулет та поріжте на кружальця. Прекрасний вибір до шампанського.

Авокадо з креветками

Наріжте авокадо на половинки, додайте обсмажені креветки та полийте лимонним соком. Просто, але дуже смачно.

Ікра на грінці

Намажте тоненьку грінку вершковим сиром та положіть невелику ложку ікри. Прекрасний вибір для вишуканого смаку.

Капрезе на шпажках

Нанизуйте на шпажки томати чері, кусочки моцарели та листочки базиліку. Легко, але ефектно.

Важливо знати: як обрати справжню ікру.