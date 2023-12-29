Отличается ли праздничный стол: что едят на Новый год в Польше

29 декабря 2023, 18:15
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Fajne gotowanie

Может показаться, что празднование Нового года во всех странах совершенно одинаковое: подарки, украшение елки, шампанское в полночь. Но все-таки есть некоторые отличия, особенно отличается торжественный стол.

Польский Новый год называют Днем Святого Сильвестра в честь римского епископа. Проводят карнавалы, ходят в гости и самое главное собирается за праздничным столом, где подают традиционные блюда.

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Чем лакомятся на Новый год

Самое главное блюдо на праздничном столе – это запеченный карп или птица. Голову карпа должен съесть хозяин дома, а чешуйку члены семьи раскладывают в кошельке. Также представляют знаменитый бигос, который так любят поляки.

Традиционным польским напитком считается гжанец – настой на основе глинтвейна. Особым вкусностями в новогоднюю ночь является фафернуха – вкусное медово-ореховое печенье.

Бигос

Бигос – традиционное польское блюдо на основе мяса и капусты. По классическому рецепту он готовится из смеси свежей и квашеной капусты. При этом в бигос добавляют разнообразные мясные ингредиенты, копченость, сухофрукты и алкоголь.

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Очень вкусное блюдо / Фото Fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 1 килограмм квашеной капусты;
– пол килограмма белокочанной капусты;
– 350 грамм свиной лопатки;
– 150 грамм копченого бекона;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 2 столовые ложки томатного соуса;
– 2 столовые ложки масла;
– 250 грамм копченой колбасы;
– специи: соль, перец, майоран, душистый перец, лавровый лист, перец горошком по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук очистите и нарежьте кубиками.
  2. Морковь почистите, промойте и натрите на терке.
  3. Квашеную капусту отцедите и нарежьте на более мелкие кусочки.
  4. Из белокочанной капусты очистите листья и нарежьте тонкой соломкой.
  5. Свиную лопатку промойте, обсушите и нарежьте кубиками.
  6. Колбасу и шпондер разделите на кубики.
  7. Разогрейте 2 столовые ложки растительного масла в большой кастрюле.
  8. Затем добавьте бекон, колбасу и свиную лопатку.
  9. Жарьте мясо до золотистой корочки периодически помешивая. Добавьте лук и морковь. Жарьте все около 5 минут.
  10. В кастрюлю с мясом и луком добавьте квашеную и белокочанную капусту.
  11. Затем залейте стаканом воды.
  12. Перемешайте и тушите под крышкой 1,5 часа.
  13. По истечении этого времени добавьте 2 лавровых листа, 4 зерна душистого перца, 6 горошин перца, 1 и 1/2 столовой ложки майорана, соль и черный молотый перец по вкусу.
  14. Перемешайте и тушите под крышкой около 40 минут.
  15. Добавьте томатную пасту, размешайте и готовьте (не накрывая крышкой) около 10 минут.

Печеная гусь

  • Время: 20 минут + время на выпекание
  • Порций: 10

Такая вкусняшка / Фото Fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 1 гуся (приблизительный вес 4,5 килограмма)
– 3 яблока;
– специи: соль, перец, майоран, молотый тмин, чеснок.

Приготовление:

  1. Разморозьте гуся, если он был заморожен.
  2. Вымойте, аккуратно обсушите и удалите внутренности.
  3. Его следует натереть солью, перцем, майораном, тмином и чесноком.
  4. Яблоки почистите и нарежьте кубиками, смешайте с майораном. Поместите яблоки внутрь гуся.
  5. Выложите гуся в форму для запекания.
  6. Готовьте в разогретой до 160 градусов духовке 4 часа 30 минут.
  7. По истечении этого времени увеличьте температуру до 200 градусов и запекайте мясо 30 минут.

Ореховое печенье

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Такое хрустящее / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 1 пачка маргарина;
– 2,5 стакана муки + для посыпки
– щепотка соли;
– 1 яичный желток;
– 1 стакан молотых грецких орехов;
– 2 полных столовых ложки меда;
– 1/3 стакана сахара.

Приготовление:

  1. На кондитерскую доску просейте муку, добавьте орехи, соль, сахар и перемешайте.
  2. Влейте желток, маргарин, размельчите ингредиенты и быстро замесите тесто.
  3. Заверните в фольгу и охладите тесто в холодильнике на 2 часа.
  4. Доску посыпьте мукой, выложите тесто, застелите бумагу для выпечки, тонко раскатайте тесто, вырежьте любой формочкой печенье.
  5. Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
  6. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 минут при 180 градусах.
  7. Охлажденное печенье смажьте жидким медом, посыпьте тростниковым сахаром и остудите.
Во время праздников нужно знать: как правильно замораживать продукты, чтобы сохранить их вкус.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська