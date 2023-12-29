Польський Новий рік називають Днем Святого Сильвестра, в честь римського єпископа. Проводять карнавали, ходять у гості та найголовніше збирається за святковим столом, де подають традиційні страви.

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Чим ласують на Новий рік

Найголовніша страва на святковому столі – це запечений короп або птиця. Голову коропа повинен з'їсти господар дому, а лусочку члени сім'ї розкладають в гаманці. Також подають знаменитий бігос, який так люблять поляки.

Традиційним польським напоєм вважається гжанець – настій на основі глінтвейну. Особливим смаколиком у новорічну ніч є фафернуха – смачне медово-горіхове печиво.

Бігос

Бігос – традиційна польська страва на основі м'яса та капусти. За класичним рецептом він готується з суміші свіжої та квашеної капусти. При цьому в бігос додають різноманітні м'ясні інгредієнти, копченості, сухофрукти та алкоголь.

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

БігосДуже смачна страва / Фото Fajne gotowanie

Приготування:

  1. Цибулю очистіть і наріжте кубиками.
  2. Моркву почистіть, промийте і натріть на тертці.
  3. Квашену капусту відцідіть і наріжте на дрібніші шматочки.
  4. З білокачанної капусти очистіть листя та наріжте тонкою соломкою.
  5. Свинячу лопатку промийте, обсушіть і наріжте кубиками.
  6. Ковбасу та шпондер розділіть на кубики.
  7. Розігрійте 2 столові ложки олії у великій каструлі.
  8. Потім додайте бекон, ковбасу і свинячу лопатку.
  9. Смажте м'ясо до золотистої скоринки періодично помішуючи. Додайте цибулю і моркву. Смажте все близько 5 хвилин.
  10. У каструлю з м'ясом і цибулею додайте квашену і білокачанну капусту.
  11. Потім залийте склянкою води.
  12. Перемішайте і тушкуйте під кришкою 1,5 години.
  13. Після закінчення цього часу додайте 2 лаврові листки, 4 зерна запашного перцю, 6 горошин перцю, 1 і 1/2 столової ложки майорану, сіль і чорний мелений перець до смаку.
  14. Перемішайте і тушкуйте під кришкою близько 40 хвилин.
  15. Додайте томатну пасту, перемішайте і готуйте (не накриваючи кришкою) близько 10 хвилин.

Печена гуска

  • Час: 20 хвилин + час на випікання
  • Порцій: 10

Така смакота / Фото Fajne gotowanie

Приготування:

  1. Розморозьте гусака, якщо він був заморожений.
  2. Вимийте, акуратно обсушіть і видаліть нутрощі.
  3. Його слід натерти сіллю, перцем, майораном, кмином і часником.
  4. Яблука почистіть і наріжте кубиками, змішайте з майораном. Помістіть яблука всередину гусака.
  5. Викладіть гусака у форму для запікання.
  6. Готуйте в розігрітій до 160 градусів духовці 4 години 30 хвилин.
  7. Після закінчення цього часу збільште температуру до 200 градусів і запікайте м'ясо 30 хвилин.

Горіхове печиво

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Таке хрустке / Фото unsplash

Приготування:

  1. На кондитерську дошку просійте борошно, додайте горіхи, сіль, цукор та перемішайте.
  2. Влийте жовток, маргарин, подрібніть інгредієнти і швидко замісіть тісто.
  3. Загорніть у фольгу і охолодіть тісто в холодильнику на 2 години.
  4. Дошку посипте борошном, викладіть тісто, застеліть папір для випічки, тонко розкачайте тісто, виріжте будь-якою формочкою печиво.
  5. Викладіть на деко, застелене папером для випікання.
  6. Поставте в розігріту духовку і випікайте 15 хвилин при 180 градусах.
  7. Охолоджене печиво змастіть рідким медом, посипте тростинним цукром і остудіть.