Польский Новый год называют Днем Святого Сильвестра в честь римского епископа. Проводят карнавалы, ходят в гости и самое главное собирается за праздничным столом, где подают традиционные блюда.
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Чем лакомятся на Новый год
Самое главное блюдо на праздничном столе – это запеченный карп или птица. Голову карпа должен съесть хозяин дома, а чешуйку члены семьи раскладывают в кошельке. Также представляют знаменитый бигос, который так любят поляки.
Традиционным польским напитком считается гжанец – настой на основе глинтвейна. Особым вкусностями в новогоднюю ночь является фафернуха – вкусное медово-ореховое печенье.
Бигос
Бигос – традиционное польское блюдо на основе мяса и капусты. По классическому рецепту он готовится из смеси свежей и квашеной капусты. При этом в бигос добавляют разнообразные мясные ингредиенты, копченость, сухофрукты и алкоголь.
- Время: 1 час
- Порций: 6
Очень вкусное блюдо / Фото Fajne gotowanie
Приготовление:
- Лук очистите и нарежьте кубиками.
- Морковь почистите, промойте и натрите на терке.
- Квашеную капусту отцедите и нарежьте на более мелкие кусочки.
- Из белокочанной капусты очистите листья и нарежьте тонкой соломкой.
- Свиную лопатку промойте, обсушите и нарежьте кубиками.
- Колбасу и шпондер разделите на кубики.
- Разогрейте 2 столовые ложки растительного масла в большой кастрюле.
- Затем добавьте бекон, колбасу и свиную лопатку.
- Жарьте мясо до золотистой корочки периодически помешивая. Добавьте лук и морковь. Жарьте все около 5 минут.
- В кастрюлю с мясом и луком добавьте квашеную и белокочанную капусту.
- Затем залейте стаканом воды.
- Перемешайте и тушите под крышкой 1,5 часа.
- По истечении этого времени добавьте 2 лавровых листа, 4 зерна душистого перца, 6 горошин перца, 1 и 1/2 столовой ложки майорана, соль и черный молотый перец по вкусу.
- Перемешайте и тушите под крышкой около 40 минут.
- Добавьте томатную пасту, размешайте и готовьте (не накрывая крышкой) около 10 минут.
Печеная гусь
- Время: 20 минут + время на выпекание
- Порций: 10
Такая вкусняшка / Фото Fajne gotowanie
Приготовление:
- Разморозьте гуся, если он был заморожен.
- Вымойте, аккуратно обсушите и удалите внутренности.
- Его следует натереть солью, перцем, майораном, тмином и чесноком.
- Яблоки почистите и нарежьте кубиками, смешайте с майораном. Поместите яблоки внутрь гуся.
- Выложите гуся в форму для запекания.
- Готовьте в разогретой до 160 градусов духовке 4 часа 30 минут.
- По истечении этого времени увеличьте температуру до 200 градусов и запекайте мясо 30 минут.
Ореховое печенье
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Такое хрустящее / Фото unsplash
Приготовление:
- На кондитерскую доску просейте муку, добавьте орехи, соль, сахар и перемешайте.
- Влейте желток, маргарин, размельчите ингредиенты и быстро замесите тесто.
- Заверните в фольгу и охладите тесто в холодильнике на 2 часа.
- Доску посыпьте мукой, выложите тесто, застелите бумагу для выпечки, тонко раскатайте тесто, вырежьте любой формочкой печенье.
- Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 минут при 180 градусах.
- Охлажденное печенье смажьте жидким медом, посыпьте тростниковым сахаром и остудите.