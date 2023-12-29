Польский Новый год называют Днем Святого Сильвестра в честь римского епископа. Проводят карнавалы, ходят в гости и самое главное собирается за праздничным столом, где подают традиционные блюда.

Интересно Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой

Чем лакомятся на Новый год

Самое главное блюдо на праздничном столе – это запеченный карп или птица. Голову карпа должен съесть хозяин дома, а чешуйку члены семьи раскладывают в кошельке. Также представляют знаменитый бигос, который так любят поляки.

Традиционным польским напитком считается гжанец – настой на основе глинтвейна. Особым вкусностями в новогоднюю ночь является фафернуха – вкусное медово-ореховое печенье.

Бигос

Бигос – традиционное польское блюдо на основе мяса и капусты. По классическому рецепту он готовится из смеси свежей и квашеной капусты. При этом в бигос добавляют разнообразные мясные ингредиенты, копченость, сухофрукты и алкоголь.

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Очень вкусное блюдо / Фото Fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 1 килограмм квашеной капусты;

– пол килограмма белокочанной капусты;

– 350 грамм свиной лопатки;

– 150 грамм копченого бекона;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 2 столовые ложки томатного соуса;

– 2 столовые ложки масла;

– 250 грамм копченой колбасы;

– специи: соль, перец, майоран, душистый перец, лавровый лист, перец горошком по вкусу.

Приготовление:

Лук очистите и нарежьте кубиками. Морковь почистите, промойте и натрите на терке. Квашеную капусту отцедите и нарежьте на более мелкие кусочки. Из белокочанной капусты очистите листья и нарежьте тонкой соломкой. Свиную лопатку промойте, обсушите и нарежьте кубиками. Колбасу и шпондер разделите на кубики. Разогрейте 2 столовые ложки растительного масла в большой кастрюле. Затем добавьте бекон, колбасу и свиную лопатку. Жарьте мясо до золотистой корочки периодически помешивая. Добавьте лук и морковь. Жарьте все около 5 минут. В кастрюлю с мясом и луком добавьте квашеную и белокочанную капусту. Затем залейте стаканом воды. Перемешайте и тушите под крышкой 1,5 часа. По истечении этого времени добавьте 2 лавровых листа, 4 зерна душистого перца, 6 горошин перца, 1 и 1/2 столовой ложки майорана, соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешайте и тушите под крышкой около 40 минут. Добавьте томатную пасту, размешайте и готовьте (не накрывая крышкой) около 10 минут.

Печеная гусь

Время : 20 минут + время на выпекание

: 20 минут + время на выпекание Порций: 10

Такая вкусняшка / Фото Fajne gotowanie

Ингредиенты:

– 1 гуся (приблизительный вес 4,5 килограмма)

– 3 яблока;

– специи: соль, перец, майоран, молотый тмин, чеснок.

Приготовление:

Разморозьте гуся, если он был заморожен. Вымойте, аккуратно обсушите и удалите внутренности. Его следует натереть солью, перцем, майораном, тмином и чесноком. Яблоки почистите и нарежьте кубиками, смешайте с майораном. Поместите яблоки внутрь гуся. Выложите гуся в форму для запекания. Готовьте в разогретой до 160 градусов духовке 4 часа 30 минут. По истечении этого времени увеличьте температуру до 200 градусов и запекайте мясо 30 минут.

Ореховое печенье

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Такое хрустящее / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 пачка маргарина;

– 2,5 стакана муки + для посыпки

– щепотка соли;

– 1 яичный желток;

– 1 стакан молотых грецких орехов;

– 2 полных столовых ложки меда;

– 1/3 стакана сахара.

Приготовление:

На кондитерскую доску просейте муку, добавьте орехи, соль, сахар и перемешайте. Влейте желток, маргарин, размельчите ингредиенты и быстро замесите тесто. Заверните в фольгу и охладите тесто в холодильнике на 2 часа. Доску посыпьте мукой, выложите тесто, застелите бумагу для выпечки, тонко раскатайте тесто, вырежьте любой формочкой печенье. Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 минут при 180 градусах. Охлажденное печенье смажьте жидким медом, посыпьте тростниковым сахаром и остудите.

Во время праздников нужно знать: как правильно замораживать продукты, чтобы сохранить их вкус.