От вареников до кутьи: 12 постных блюд на Рождество – рецепты

Рождественский стол – это не только место, где объединяются близкие, но и настоящее полотно кулинарных шедевров. Украинская кухня дарит отличный арсенал постных блюд, которые, как лучшие ноты, образуют ощущение праздника.

Праздничное застолье – это те неописуемые моменты, которые мы запоминаем на всю жизнь. От вареников до угла, мы откроем перед вами 12 постных блюд, которые превратят ваш праздник в незабываемый вкусовой фестиваль.

Интересно Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут

Вареники с капустой и грибами

Время : 1 час

: 1 час порций: 6

– 500 грамм муки;– 1 столовая ложка масла;– 250 миллилитров вод;– 1 чайная ложка соли;– 500 грамм квашеной капусты;– 500 грамм шампиньонов;– 1 луковица;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Капусту залейте небольшим количеством воды, добавьте лавровый лист, душистый перец и щепотку соли. Подготовьте все под крышкой примерно 20 минут до мягкости. На разогретой сковороде обжарьте нарезанный кубиками лук до золотистого цвета. Добавьте тертые грибы и жарьте, пока вода не выпарится. Смешайте грибы с капустой, посолите, поперчите и обжарьте еще несколько минут. Из муки, теплой воды и растительного масла замесите однородное тесто (если нужно, немного посыпьте мукой). Тонко раскатайте и стаканом или резаком вырежьте кружочки. В каждый кружочек положите полную чайную ложку начинки и склейте. Варите в подсоленной воде.

Голубцы

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

– кочан белокочанной капусты;– 1 кг картофеля;– 2 луковицы;– 1 яйцо– 2 зубчика чеснока– 1 столовая ложка пшеничной муки– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Из кочана удалите поврежденные листья и вырежьте сердцевину. Затем опустите его в кастрюлю с кипящей водой, каждые несколько минут поворачивайте кочерыжку и удаляйте размягченные листья. Обрежьте на нем толстые части. Картошку помойте и отварите до готовности. Натрите на большой терке. Лук нашинкуйте мелкими кубиками, протушите на растительном масле. Добавьте в картофель яйцо, лук, ложку муки, соль, перец, продавленный чеснок и перемешайте. В подготовленные листья капусты выложите начинку и заверните голубцы. На дно формы для запекания выложить листья капусты. Затем плотно уложите голубцы. Сверху накройте капустными листьями. На 2/3 объема залейте водой и накройте крышкой. Поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 60 минут. Голубцы с картофелем можно подавать с грибной подливкой.

Грибная подлива

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

– 300 грамм шампиньонов;– 1 лук;– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;– 3 столовые ложки муки;– 500 миллилитров грибного бульона (можно заменить водой);– соль и перец по вкусу;– специи (по желанию): тимьян, лавровый лист.

Приготовление:

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или в кастрюле на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и жарьте его до золотистого цвета. Поместите туда нарезанные грибы и жарьте, пока они не потеряют большинство своей влаги и золотисто не подрумянятся. Постепенно всыпьте муку в жареные грибы с луком, постоянно помешивая, чтобы образовалась равномерная масса. Медленно влейте грибной бульон (или воду), постоянно помешивая во избежание образования комочков. Доведите смесь до кипения. Добавьте тимьян, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Убавьте огонь и готовьте подливку в течение 10 – 15 минут, или пока она не станет густой и вкусной.

Жареная капуста

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

– 1 килограмм квашеной капусты;– 100 грамм грибов;– 3 лавровых листа;– 4 зерна душистого перца;– плоская чайная ложка тмина;– соль, перец по вкусу;– 1 ложка сливочного масла;– 2 столовые ложки муки.

Приготовление:

Из квашеной капусты отожмите лишний сок, положите ее в кастрюлю и залейте водой. Добавьте сушеные грибы, лавровый лист и душистый перец. Варите капусту и грибы до мягкости около часа. Приправьте капусту тмином, солью и перцем. Следите, чтобы вода не испарилась полностью. На сковороде разогрейте столовую ложку сливочного масла. Добавьте муку. Все ингредиенты интенсивно перемешайте и добавьте в капусту. Все снова перемешайте. При необходимости приправьте капусту еще солью и перцем.

Запеченная форель

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

– 2 форели;– 2 столовые ложки сливочного масла;– 2 зубчика чеснока;– 4 ломтика лимона;– 2 веточки розмарина;– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Форель промойте и обсушите. Посыпьте обе стороны и внутри рыбу солью и перцем. Зубчики чеснока очистите и нашинкуйте мелкими кубиками. Соедините с мягким маслом. Добавьте к каждой форели чайную ложку чесночного масла, два ломтика лимона и веточку розмарина. Запекайте форель под крышкой при 180 градусах около 25 минут.

Рыба жареная

Время: 1 час

1 час Порций: 4

– 600 – 700 грамм филе белой рыбы;– 2 яйца;– пол стакана муки;– 0,5 стакана панировочных сухарей;– соль, перец, паприка по вкусу;– масло для жарки.

Приготовление:

Филе нашинкуйте на порционные куски. Посыпьте специями. Взбейте яйца с 2 столовыми ложками воды. Приготовьте миску или глубокую тарелку с мукой, а другую – с панировочными сухарями. Окуньте рыбу сначала в муке, впоследствии в яйца, а затем в панировочные сухари. Жарьте в разогретом масле до румяности с обеих сторон.

Рулетики из сельди

Время: 30 минут

30 минут Порций : 4

– 500 грамм маринованной филе сельди;– 1 болгарский перец;– 1 лук шалот;– 16 зеленых оливок без косточек;– зелень для украшения.

Приготовление:

Перец помойте и удалите семена. Нарежьте его тонкой соломкой. Откиньте их на дуршлаг и залейте кипятком примерно на 30 минут, чтобы ошпарить. Лук очистите и очень мелко нашинкуйте. На каждый лист сельди с одного конца положите оливку. Сверните рыбу и положите отверстием вверх. Нажмите на оливку внутрь, чтобы в верхней части осталось немного места. В свободное пространство в верхней части рулета положите немного лука-шалота. Сверху поместите полоски перца. Поставьте рулетики с селедкой в холодильник. Подавать после охлаждения примерно 2 – 3 часа, украсив свежим укропом.

Узвар

Время: 1 час

1 час Порций: 6

– 3 литра воды;– 200 грамм сушеных яблок;– 200 грамм сушеной груши;– 100 грамм чернослива;– 100 грамм изюма;– 4 столовых ложки меда (или по вкусу).

Приготовление:

В большие кастрюли влейте воду и всыпьте сухофрукты. Доведите до кипения и убавьте огонь и дайте компоту покипеть на умеренном огне в течение около 15-20 минут, пока сушеные фрукты не станут мягкими и ароматными. Добавьте мед и перемешайте, чтобы растворить мед в компоте. Снимите с огня и оставьте компот настаиваться в течение нескольких часов. Процедите компот через сито, чтобы удалить сушеные фрукты.

Кутья

Время: 1 час

1 час Порций : 4

– 150 грамм пшеницы;– 100 грамм мака;– 100 грамм грецких орехов;– 100 грамм меда.

Приготовление:

Зерна пшеницы залейте водой и оставьте на 12 – 16 часов для набухания. Еще раз промойте их и варите в течение 3 часов, пока зерна не начнут раскрываться и масса не станет густой. Мак залейте водой и отварите. Перецедите мак и перетрите блендером на однородную массу. Грецкие орехи поджарьте на сковороде 2 – 3 минуты и измельчите ножом. К охлажденной сварной пшенице добавьте мак, орехи, мед и воду по желанию. Хорошо перемешайте.

Завиванец с маком в форме звезды

Время : 1 час

: 1 час Порций : 6

– 500 грамм муки;– 250 миллилитров молока;– 20 грамм свежих дрожжей;– 70 грамм сахара;– 2 желтка;– 60 грамм сливочного масла;– пол чайной ложки соли;– 200 грамм молотого мака;– 200 миллилитров молока;– 60 грамм сахара;– 1 белок;– 80 грамм грецких орехов.

Приготовление:

В подогретое до 35 – 38 градусов молоко всыпьте дрожжи. Добавьте ложку сахара и немного муки из общего количества. Перемешайте и поставьте в теплое место на 15 минут, накрыв салфеткой. Опару соедините с мукой, остальным сахаром, солью, желтками и жидким, но охлажденным маслом. Замесите гладкое, гибкое тесто. Выложите его в миску, накройте салфеткой и поставьте в теплое место примерно на полтора часа. Пока тесто приподнимается, залейте мак молоком и доведите до кипения. Поварите несколько минут и снимите с огня. Когда полностью остынет, белки взбейте с сахаром и соедините с маком. В полученную массу добавьте мелко нарезанные орехи. Тесто разделите на 4 части. Каждую раскатайте на присыпанной мукой доске, чтобы сформировать 4 одинаковых круга. Первые выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выложите маковую начинку, оставляя свободный край вокруг. Сверху выложите второй корж и повторите все действия. Намажьте маковой смесью все 4 "блина", а затем склейте их края. В центр круга поставьте стакан, слегка надавив на него (не разрезайте тесто!). Разрежьте пирог радиально (как пиццу, но начиная от края стакана) на 16 одинаковых частей. Скрутите каждую "ножку" по спирали, а затем попарно склейте концы соседних ножек (да, ведь их 8 штук). Накройте звезду тканью, разогрев духовку до 190°C. Смажьте звезду взбитым белком и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте около получаса пока он не зарумянится. Когда запеченная звезда-завивка с маком полностью остынет, посыпьте ее сахарной пудрой.

Пампухи

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 6

– 0,5 литра молока;– 50 грамм дрожжей;– 160 грамм растопленного масла;– 3 столовые ложки масла;– 10 столовые ложки сахара;– 6 желтков;– 2 столовые ложки водки;– примерно 1 килограмм муки.

Приготовление:

Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте растопленное масло, масло, водку, растертые желтки с сахаром и просеянную муку. Вымесите тесто, чтобы отставало от руки, и поставить в теплое место где-то в час (пока не поднимется). Когда тесто хорошо подойдет, сформуйте пышки и начините выбранной начинкой. Уложите их на доску, посыпанную мукой, швом вниз и дать подойти 15 – 20 минут. Если начинка очень влажная, то лучше жарить пончики сразу. В масло для жарки пончиков добавьте 3 столовые ложки водки (это важно сделать перед тем, как ставить на огонь) и разогрейте на среднем огне. Пышки нужно жарить на среднем огне, чтобы внутри они не были сырые. Также не желательно класть много пышек на один раз. В разогретое масло опустите пышки швом вниз, когда обжарятся, переверните на другую сторону, затем шумовкой выложите на решетку и дайте остаткам масла стечь. Готовые пышки присыпаю пудрой.

Имбирно-медовое печенье

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

– 10 грамм меда;– 115 грамм растопленного сливочного масла;– 1 яйцо ;– 1 пакетик ванильного сахара;– щепотка соли;– 5 грамм молотого имбиря;– 2,5 грамма соды;– 320 грамм муки.

Приготовление:

В большой миске смешайте мед, растопленное сливочное масло, яйцо, ванильный сахар, соль, имбирь и соду. Постепенно добавляйте муку, перемешивая, пока тесто становится однородным и мягким. Сформируйте тесто в шарик, оберните пленкой и поставьте в холодильник на 30 – 60 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Раскатывайте тесто на деревянной доске, вырезайте печенье с помощью формочек или просто ножа. Разместите печенье на пекарском листе, покрытом бумагой для печенья. Печь в духовке примерно 10 – 12 минут или до золотистого цвета. Выньте из духовки и оставьте охлаждаться перед подачей

Приятного аппетита!

Проверено руками: праздничныеот Дарьи Цвек.