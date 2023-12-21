Многие украинские хозяйки годами готовили давние обрядовые блюда по переписям легендарной кулинарки Дарии Цвек. Попытайтесь и вы.

Стоит попробовать Вкусно и не банально: подборка оригинальных блюд с куриными слайсами РябChick

Кутья с вишневым вареньем

  • Время: 4 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Хорошо промойте пшеницу, залейте крутым кипятком в уровень с зерном, накройте крышкой и варите на малом огне несколько часов до готовности. Если вода будет выкипать, доливайте еще.
  2. Мак помойте, залейте кипятком и оставьте на 2 – 3 часа или на всю ночь, чтобы набух. После этого слейте воду и разотрите зерна в макитре без сахара или измельчите на мясорубке с очень густым ситом.
  3. К перетертому маку добавьте пшеницу, чистые и поджаренные орехи и помытый изюм.
  4. Также влейте переваренную воду, добавьте мед, сахар по вкусу и вишневое варенье.

Рыба с сушеными грибами

  • Время: 3 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Почищенную и подсушенную рыбу нарежьте порционно, посолите и посыпьте растолченным чесноком. Оставьте на 1 – 2 часа в холодном месте мариноваться.
  2. Дно формы выстелите нарезанным луком и измельченными отварными грибами. Сверху уложите рыбу, перекладывая ее луком и грибами так, чтобы верх был покрыт луком.
  3. Залейте отваром из грибов, перемешанным с растительным маслом и горчицей. Накройте и запекайте в духовке 1 час.
  4. Перед подачей выложите рыбу в полуглубокую тарелку, полейте образовавшимся во время запекания соусом и посыпьте нарезанной зеленью.

Печеный картофель в сухарях

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Очистите картофель и обкатайте его в панировочных сухарях или отрубях пшеницы.
  2. Потом разложите на пергамент и запекайте при температуре 240 градусов до готовности.
  3. Изредка перемешивайте, чтобы картофель зарумянился.
  4. Готовое блюдо выложите в глубокую миску и посолите, пока оно горячее.