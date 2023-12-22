Праздничное застолье – это те неописуемые моменты, которые мы запоминаем на всю жизнь. От вареников до угла, мы откроем перед вами 12 постных блюд, которые превратят ваш праздник в незабываемый вкусовой фестиваль.

Интересно Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут

Вареники с капустой и грибами

  • Время: 1 час
  • порций: 6

Приготовление:

  1. Капусту залейте небольшим количеством воды, добавьте лавровый лист, душистый перец и щепотку соли.
  2. Подготовьте все под крышкой примерно 20 минут до мягкости.
  3. На разогретой сковороде обжарьте нарезанный кубиками лук до золотистого цвета.
  4. Добавьте тертые грибы и жарьте, пока вода не выпарится.
  5. Смешайте грибы с капустой, посолите, поперчите и обжарьте еще несколько минут.
  6. Из муки, теплой воды и растительного масла замесите однородное тесто (если нужно, немного посыпьте мукой).
  7. Тонко раскатайте и стаканом или резаком вырежьте кружочки.
  8. В каждый кружочек положите полную чайную ложку начинки и склейте.
  9. Варите в подсоленной воде.

Голубцы

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Из кочана удалите поврежденные листья и вырежьте сердцевину. Затем опустите его в кастрюлю с кипящей водой, каждые несколько минут поворачивайте кочерыжку и удаляйте размягченные листья. Обрежьте на нем толстые части.
  2. Картошку помойте и отварите до готовности. Натрите на большой терке.
  3. Лук нашинкуйте мелкими кубиками, протушите на растительном масле.
  4. Добавьте в картофель яйцо, лук, ложку муки, соль, перец, продавленный чеснок и перемешайте.
  5. В подготовленные листья капусты выложите начинку и заверните голубцы.
  6. На дно формы для запекания выложить листья капусты.
  7. Затем плотно уложите голубцы.
  8. Сверху накройте капустными листьями.
  9. На 2/3 объема залейте водой и накройте крышкой.
  10. Поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 60 минут. Голубцы с картофелем можно подавать с грибной подливкой.

Грибная подлива

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или в кастрюле на среднем огне.
  2. Добавьте нарезанный лук и жарьте его до золотистого цвета.
  3. Поместите туда нарезанные грибы и жарьте, пока они не потеряют большинство своей влаги и золотисто не подрумянятся.
  4. Постепенно всыпьте муку в жареные грибы с луком, постоянно помешивая, чтобы образовалась равномерная масса.
  5. Медленно влейте грибной бульон (или воду), постоянно помешивая во избежание образования комочков.
  6. Доведите смесь до кипения. Добавьте тимьян, лавровый лист, соль и перец по вкусу.
  7. Убавьте огонь и готовьте подливку в течение 10 – 15 минут, или пока она не станет густой и вкусной.

Жареная капуста

  • Время : 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Из квашеной капусты отожмите лишний сок, положите ее в кастрюлю и залейте водой.
  2. Добавьте сушеные грибы, лавровый лист и душистый перец.
  3. Варите капусту и грибы до мягкости около часа.
  4. Приправьте капусту тмином, солью и перцем. Следите, чтобы вода не испарилась полностью.
  5. На сковороде разогрейте столовую ложку сливочного масла. Добавьте муку.
  6. Все ингредиенты интенсивно перемешайте и добавьте в капусту. Все снова перемешайте.
  7. При необходимости приправьте капусту еще солью и перцем.

Запеченная форель

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Форель промойте и обсушите. Посыпьте обе стороны и внутри рыбу солью и перцем.
  2. Зубчики чеснока очистите и нашинкуйте мелкими кубиками. Соедините с мягким маслом.
  3. Добавьте к каждой форели чайную ложку чесночного масла, два ломтика лимона и веточку розмарина.
  4. Запекайте форель под крышкой при 180 градусах около 25 минут.

Рыба жареная

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Филе нашинкуйте на порционные куски.
  2. Посыпьте специями.
  3. Взбейте яйца с 2 столовыми ложками воды.
  4. Приготовьте миску или глубокую тарелку с мукой, а другую – с панировочными сухарями.
  5. Окуньте рыбу сначала в муке, впоследствии в яйца, а затем в панировочные сухари.
  6. Жарьте в разогретом масле до румяности с обеих сторон.

Рулетики из сельди

  • Время: 30 минут
  • Порций : 4

Приготовление:

  1. Перец помойте и удалите семена. Нарежьте его тонкой соломкой. Откиньте их на дуршлаг и залейте кипятком примерно на 30 минут, чтобы ошпарить.
  2. Лук очистите и очень мелко нашинкуйте.
  3. На каждый лист сельди с одного конца положите оливку. Сверните рыбу и положите отверстием вверх. Нажмите на оливку внутрь, чтобы в верхней части осталось немного места.
  4. В свободное пространство в верхней части рулета положите немного лука-шалота. Сверху поместите полоски перца.
  5. Поставьте рулетики с селедкой в холодильник.
  6. Подавать после охлаждения примерно 2 – 3 часа, украсив свежим укропом.

Узвар

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. В большие кастрюли влейте воду и всыпьте сухофрукты.
  2. Доведите до кипения и убавьте огонь и дайте компоту покипеть на умеренном огне в течение около 15-20 минут, пока сушеные фрукты не станут мягкими и ароматными.
  3. Добавьте мед и перемешайте, чтобы растворить мед в компоте.
  4. Снимите с огня и оставьте компот настаиваться в течение нескольких часов.
  5. Процедите компот через сито, чтобы удалить сушеные фрукты.

Кутья

  • Время: 1 час
  • Порций : 4

Приготовление:

  1. Зерна пшеницы залейте водой и оставьте на 12 – 16 часов для набухания.
  2. Еще раз промойте их и варите в течение 3 часов, пока зерна не начнут раскрываться и масса не станет густой.
  3. Мак залейте водой и отварите.
  4. Перецедите мак и перетрите блендером на однородную массу.
  5. Грецкие орехи поджарьте на сковороде 2 – 3 минуты и измельчите ножом.
  6. К охлажденной сварной пшенице добавьте мак, орехи, мед и воду по желанию. Хорошо перемешайте.

Завиванец с маком в форме звезды

  • Время: 1 час
  • Порций : 6

Приготовление:

  1. В подогретое до 35 – 38 градусов молоко всыпьте дрожжи. Добавьте ложку сахара и немного муки из общего количества.
  2. Перемешайте и поставьте в теплое место на 15 минут, накрыв салфеткой.
  3. Опару соедините с мукой, остальным сахаром, солью, желтками и жидким, но охлажденным маслом.
  4. Замесите гладкое, гибкое тесто.
  5. Выложите его в миску, накройте салфеткой и поставьте в теплое место примерно на полтора часа.
  6. Пока тесто приподнимается, залейте мак молоком и доведите до кипения. Поварите несколько минут и снимите с огня. Когда полностью остынет, белки взбейте с сахаром и соедините с маком. В полученную массу добавьте мелко нарезанные орехи.
  7. Тесто разделите на 4 части.
  8. Каждую раскатайте на присыпанной мукой доске, чтобы сформировать 4 одинаковых круга.
  9. Первые выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выложите маковую начинку, оставляя свободный край вокруг. Сверху выложите второй корж и повторите все действия. Намажьте маковой смесью все 4 "блина", а затем склейте их края.
  10. В центр круга поставьте стакан, слегка надавив на него (не разрезайте тесто!).
  11. Разрежьте пирог радиально (как пиццу, но начиная от края стакана) на 16 одинаковых частей. Скрутите каждую "ножку" по спирали, а затем попарно склейте концы соседних ножек (да, ведь их 8 штук). Накройте звезду тканью, разогрев духовку до 190°C.
  12. Смажьте звезду взбитым белком и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте около получаса пока он не зарумянится.
  13. Когда запеченная звезда-завивка с маком полностью остынет, посыпьте ее сахарной пудрой.

Пампухи

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте растопленное масло, масло, водку, растертые желтки с сахаром и просеянную муку. Вымесите тесто, чтобы отставало от руки, и поставить в теплое место где-то в час (пока не поднимется).
  2. Когда тесто хорошо подойдет, сформуйте пышки и начините выбранной начинкой.
  3. Уложите их на доску, посыпанную мукой, швом вниз и дать подойти 15 – 20 минут.
  4. Если начинка очень влажная, то лучше жарить пончики сразу.
  5. В масло для жарки пончиков добавьте 3 столовые ложки водки (это важно сделать перед тем, как ставить на огонь) и разогрейте на среднем огне.
  6. Пышки нужно жарить на среднем огне, чтобы внутри они не были сырые. Также не желательно класть много пышек на один раз.
  7. В разогретое масло опустите пышки швом вниз, когда обжарятся, переверните на другую сторону, затем шумовкой выложите на решетку и дайте остаткам масла стечь.
  8. Готовые пышки присыпаю пудрой.

Имбирно-медовое печенье

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте мед, растопленное сливочное масло, яйцо, ванильный сахар, соль, имбирь и соду.
  2. Постепенно добавляйте муку, перемешивая, пока тесто становится однородным и мягким.
  3. Сформируйте тесто в шарик, оберните пленкой и поставьте в холодильник на 30 – 60 минут.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  5. Раскатывайте тесто на деревянной доске, вырезайте печенье с помощью формочек или просто ножа.
  6. Разместите печенье на пекарском листе, покрытом бумагой для печенья.
  7. Печь в духовке примерно 10 – 12 минут или до золотистого цвета.
  8. Выньте из духовки и оставьте охлаждаться перед подачей

Приятного аппетита!