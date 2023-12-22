Праздничное застолье – это те неописуемые моменты, которые мы запоминаем на всю жизнь. От вареников до угла, мы откроем перед вами 12 постных блюд, которые превратят ваш праздник в незабываемый вкусовой фестиваль.
Интересно Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут
Вареники с капустой и грибами
- Время: 1 час
- порций: 6
Приготовление:
- Капусту залейте небольшим количеством воды, добавьте лавровый лист, душистый перец и щепотку соли.
- Подготовьте все под крышкой примерно 20 минут до мягкости.
- На разогретой сковороде обжарьте нарезанный кубиками лук до золотистого цвета.
- Добавьте тертые грибы и жарьте, пока вода не выпарится.
- Смешайте грибы с капустой, посолите, поперчите и обжарьте еще несколько минут.
- Из муки, теплой воды и растительного масла замесите однородное тесто (если нужно, немного посыпьте мукой).
- Тонко раскатайте и стаканом или резаком вырежьте кружочки.
- В каждый кружочек положите полную чайную ложку начинки и склейте.
- Варите в подсоленной воде.
Голубцы
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Из кочана удалите поврежденные листья и вырежьте сердцевину. Затем опустите его в кастрюлю с кипящей водой, каждые несколько минут поворачивайте кочерыжку и удаляйте размягченные листья. Обрежьте на нем толстые части.
- Картошку помойте и отварите до готовности. Натрите на большой терке.
- Лук нашинкуйте мелкими кубиками, протушите на растительном масле.
- Добавьте в картофель яйцо, лук, ложку муки, соль, перец, продавленный чеснок и перемешайте.
- В подготовленные листья капусты выложите начинку и заверните голубцы.
- На дно формы для запекания выложить листья капусты.
- Затем плотно уложите голубцы.
- Сверху накройте капустными листьями.
- На 2/3 объема залейте водой и накройте крышкой.
- Поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 60 минут. Голубцы с картофелем можно подавать с грибной подливкой.
Грибная подлива
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или в кастрюле на среднем огне.
- Добавьте нарезанный лук и жарьте его до золотистого цвета.
- Поместите туда нарезанные грибы и жарьте, пока они не потеряют большинство своей влаги и золотисто не подрумянятся.
- Постепенно всыпьте муку в жареные грибы с луком, постоянно помешивая, чтобы образовалась равномерная масса.
- Медленно влейте грибной бульон (или воду), постоянно помешивая во избежание образования комочков.
- Доведите смесь до кипения. Добавьте тимьян, лавровый лист, соль и перец по вкусу.
- Убавьте огонь и готовьте подливку в течение 10 – 15 минут, или пока она не станет густой и вкусной.
Жареная капуста
- Время : 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Из квашеной капусты отожмите лишний сок, положите ее в кастрюлю и залейте водой.
- Добавьте сушеные грибы, лавровый лист и душистый перец.
- Варите капусту и грибы до мягкости около часа.
- Приправьте капусту тмином, солью и перцем. Следите, чтобы вода не испарилась полностью.
- На сковороде разогрейте столовую ложку сливочного масла. Добавьте муку.
- Все ингредиенты интенсивно перемешайте и добавьте в капусту. Все снова перемешайте.
- При необходимости приправьте капусту еще солью и перцем.
Запеченная форель
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Форель промойте и обсушите. Посыпьте обе стороны и внутри рыбу солью и перцем.
- Зубчики чеснока очистите и нашинкуйте мелкими кубиками. Соедините с мягким маслом.
- Добавьте к каждой форели чайную ложку чесночного масла, два ломтика лимона и веточку розмарина.
- Запекайте форель под крышкой при 180 градусах около 25 минут.
Рыба жареная
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Филе нашинкуйте на порционные куски.
- Посыпьте специями.
- Взбейте яйца с 2 столовыми ложками воды.
- Приготовьте миску или глубокую тарелку с мукой, а другую – с панировочными сухарями.
- Окуньте рыбу сначала в муке, впоследствии в яйца, а затем в панировочные сухари.
- Жарьте в разогретом масле до румяности с обеих сторон.
Рулетики из сельди
- Время: 30 минут
- Порций : 4
Приготовление:
- Перец помойте и удалите семена. Нарежьте его тонкой соломкой. Откиньте их на дуршлаг и залейте кипятком примерно на 30 минут, чтобы ошпарить.
- Лук очистите и очень мелко нашинкуйте.
- На каждый лист сельди с одного конца положите оливку. Сверните рыбу и положите отверстием вверх. Нажмите на оливку внутрь, чтобы в верхней части осталось немного места.
- В свободное пространство в верхней части рулета положите немного лука-шалота. Сверху поместите полоски перца.
- Поставьте рулетики с селедкой в холодильник.
- Подавать после охлаждения примерно 2 – 3 часа, украсив свежим укропом.
Узвар
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- В большие кастрюли влейте воду и всыпьте сухофрукты.
- Доведите до кипения и убавьте огонь и дайте компоту покипеть на умеренном огне в течение около 15-20 минут, пока сушеные фрукты не станут мягкими и ароматными.
- Добавьте мед и перемешайте, чтобы растворить мед в компоте.
- Снимите с огня и оставьте компот настаиваться в течение нескольких часов.
- Процедите компот через сито, чтобы удалить сушеные фрукты.
Кутья
- Время: 1 час
- Порций : 4
Приготовление:
- Зерна пшеницы залейте водой и оставьте на 12 – 16 часов для набухания.
- Еще раз промойте их и варите в течение 3 часов, пока зерна не начнут раскрываться и масса не станет густой.
- Мак залейте водой и отварите.
- Перецедите мак и перетрите блендером на однородную массу.
- Грецкие орехи поджарьте на сковороде 2 – 3 минуты и измельчите ножом.
- К охлажденной сварной пшенице добавьте мак, орехи, мед и воду по желанию. Хорошо перемешайте.
Завиванец с маком в форме звезды
- Время: 1 час
- Порций : 6
Приготовление:
- В подогретое до 35 – 38 градусов молоко всыпьте дрожжи. Добавьте ложку сахара и немного муки из общего количества.
- Перемешайте и поставьте в теплое место на 15 минут, накрыв салфеткой.
- Опару соедините с мукой, остальным сахаром, солью, желтками и жидким, но охлажденным маслом.
- Замесите гладкое, гибкое тесто.
- Выложите его в миску, накройте салфеткой и поставьте в теплое место примерно на полтора часа.
- Пока тесто приподнимается, залейте мак молоком и доведите до кипения. Поварите несколько минут и снимите с огня. Когда полностью остынет, белки взбейте с сахаром и соедините с маком. В полученную массу добавьте мелко нарезанные орехи.
- Тесто разделите на 4 части.
- Каждую раскатайте на присыпанной мукой доске, чтобы сформировать 4 одинаковых круга.
- Первые выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выложите маковую начинку, оставляя свободный край вокруг. Сверху выложите второй корж и повторите все действия. Намажьте маковой смесью все 4 "блина", а затем склейте их края.
- В центр круга поставьте стакан, слегка надавив на него (не разрезайте тесто!).
- Разрежьте пирог радиально (как пиццу, но начиная от края стакана) на 16 одинаковых частей. Скрутите каждую "ножку" по спирали, а затем попарно склейте концы соседних ножек (да, ведь их 8 штук). Накройте звезду тканью, разогрев духовку до 190°C.
- Смажьте звезду взбитым белком и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте около получаса пока он не зарумянится.
- Когда запеченная звезда-завивка с маком полностью остынет, посыпьте ее сахарной пудрой.
Пампухи
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Растворите дрожжи в теплом молоке, добавьте растопленное масло, масло, водку, растертые желтки с сахаром и просеянную муку. Вымесите тесто, чтобы отставало от руки, и поставить в теплое место где-то в час (пока не поднимется).
- Когда тесто хорошо подойдет, сформуйте пышки и начините выбранной начинкой.
- Уложите их на доску, посыпанную мукой, швом вниз и дать подойти 15 – 20 минут.
- Если начинка очень влажная, то лучше жарить пончики сразу.
- В масло для жарки пончиков добавьте 3 столовые ложки водки (это важно сделать перед тем, как ставить на огонь) и разогрейте на среднем огне.
- Пышки нужно жарить на среднем огне, чтобы внутри они не были сырые. Также не желательно класть много пышек на один раз.
- В разогретое масло опустите пышки швом вниз, когда обжарятся, переверните на другую сторону, затем шумовкой выложите на решетку и дайте остаткам масла стечь.
- Готовые пышки присыпаю пудрой.
Имбирно-медовое печенье
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- В большой миске смешайте мед, растопленное сливочное масло, яйцо, ванильный сахар, соль, имбирь и соду.
- Постепенно добавляйте муку, перемешивая, пока тесто становится однородным и мягким.
- Сформируйте тесто в шарик, оберните пленкой и поставьте в холодильник на 30 – 60 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
- Раскатывайте тесто на деревянной доске, вырезайте печенье с помощью формочек или просто ножа.
- Разместите печенье на пекарском листе, покрытом бумагой для печенья.
- Печь в духовке примерно 10 – 12 минут или до золотистого цвета.
- Выньте из духовки и оставьте охлаждаться перед подачей
Приятного аппетита!