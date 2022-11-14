Блюда с курицей на ужин – всегда удачный выбор. Она быстрая в приготовлении, сочная и нежная. Куриное мясо отлично сочетается с разнообразными кашами, салатами и даже квашениной.
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Салат с курицей, гранатом и орехами
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте кубиками.
- Помойте, почистите от кожуры гранат.
- Пекинскую капусту нарежьте тонкой соломкой, сыр – средними кубиками.
- Для приготовления заправки смешайте в миске сметану с растительным маслом, горчицей, добавьте лимонный сок, соль, любимые специи. Тщательно перемешайте.
- Выложите на тарелку капусту, куриное филе, добавьте орехи, творог, смажьте салат заправкой. Тщательно перемешайте, сверху выложите зерна граната.
Приятного тебе аппетита!
Котлета по-киевски
- Время: 60 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Нарежьте куриное филе тонкими пластинками, срежьте прожилки и остатки жира.
- Свежий или мороженый укроп нарежьте ножом.
- Сливочное масло смешайте с зеленью и заморозьте или сразу обваляйте каждый кусочек в измельченной зелени. Отправьте масло в морозилку.
- Куриное мясо разделите по весу, отбейте, чтобы оно стало нежнее и тоньше через слой пищевой пленки.
- На каждый пласт мяса выложите кусочек масла и сформуйте рулетики. Отправьте их в морозилку.
- В отдельном сосуде смешайте яйцо со столовой ложкой воды, тщательно взбейте вилкой смесь.
- Замороженные котлеты сначала за панируйте в муке, затем в яйцах и сухарях. Повторите процесс, чтобы панировка получилась более плотной.
- Разогрейте в глубокой сковороде масло и обжарьте котлеты во фритюре до золотистой корочки.
- Поставьте их в духовку, чтобы они пропеклись и внутри на 5-6 минут.
- Готовую котлету по-киевски подавайте к столу горячей пюре.
Приятного тебе аппетита!
Глазированная курица с тыквой
- Время: 45 – 50 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Нагрейте духовку до 230 – 250 градусов.
- Удалите семена из тыквы и нарежьте ломтиками толщиной 2 сантиметра. Мелко нарежьте мяту.
- На противень выложите ломтики тыквы, сбрызните маслом и специями. Запекайте до золотистой корочки и мягкости, 20 – 25 минут.
- На разогретой сковороде на среднем огне нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла. Приправьте курицу солью и перцем. Жарьте курицу до появления золотистой корочки, 6 – 8 минут с каждой стороны.
- Отдельно приготовьте гранатовую глазурь: добавьте в сотейник 1/3 стакана гранатового сока, готовьте в течение 1 минуты. Добавьте мед, бальзамический уксус и варите до густой и сыровидной формы от 3 до 5 минут.
- Промажьте курицу глазурью. Перед подачей тыквы добавьте измельченную фету, гранатовые зерна и мяту.
Приятного тебе аппетита!