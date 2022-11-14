Блюда с курицей на ужин – всегда удачный выбор. Она быстрая в приготовлении, сочная и нежная. Куриное мясо отлично сочетается с разнообразными кашами, салатами и даже квашениной.

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Салат с курицей, гранатом и орехами

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов куриного филе;

– 300 – 400 граммов пекинской капусты;

– 1 гранат;

– 200 граммов твердого сыра;

– 1 столовая ложка грецких орехов;

– 2 столовые ложки оливкового масла.

– 1 чайная ложка нежной горчицы;

– 150 граммов сметаны.

– лимонный сок;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте кубиками.

Помойте, почистите от кожуры гранат.

Пекинскую капусту нарежьте тонкой соломкой, сыр – средними кубиками.

Для приготовления заправки смешайте в миске сметану с растительным маслом, горчицей, добавьте лимонный сок, соль, любимые специи. Тщательно перемешайте.

Выложите на тарелку капусту, куриное филе, добавьте орехи, творог, смажьте салат заправкой. Тщательно перемешайте, сверху выложите зерна граната.

Приятного тебе аппетита!

Котлета по-киевски

Время: 60 минут

60 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 60 – 80 граммов куриного филе;

– 15 граммов сливочного масла;

– 2 грамма зелени;

– 2 столовые ложки панировочных сухарей;

– куриное яйцо;

– пшеничная мука;

– масло для фритюра.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе тонкими пластинками, срежьте прожилки и остатки жира.

Свежий или мороженый укроп нарежьте ножом.

Сливочное масло смешайте с зеленью и заморозьте или сразу обваляйте каждый кусочек в измельченной зелени. Отправьте масло в морозилку.

Куриное мясо разделите по весу, отбейте, чтобы оно стало нежнее и тоньше через слой пищевой пленки.

На каждый пласт мяса выложите кусочек масла и сформуйте рулетики. Отправьте их в морозилку.

В отдельном сосуде смешайте яйцо со столовой ложкой воды, тщательно взбейте вилкой смесь.

Замороженные котлеты сначала за панируйте в муке, затем в яйцах и сухарях. Повторите процесс, чтобы панировка получилась более плотной.

Разогрейте в глубокой сковороде масло и обжарьте котлеты во фритюре до золотистой корочки.

Поставьте их в духовку, чтобы они пропеклись и внутри на 5-6 минут.

Готовую котлету по-киевски подавайте к столу горячей пюре.

Приятного тебе аппетита!

Глазированная курица с тыквой

Время: 45 – 50 минут

45 – 50 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– средняя тыква;

– пучок мяты;

– щепотка каенского перца;

– 4 куриных филе;

– 1/3 стакана натурального гранатового сока;

– 1/4 стакана меда;

– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;

– 100 граммов сыра фета;

– 1/3 стакана гранатовых зерен.

Приготовление:

Нагрейте духовку до 230 – 250 градусов.

Удалите семена из тыквы и нарежьте ломтиками толщиной 2 сантиметра. Мелко нарежьте мяту.

На противень выложите ломтики тыквы, сбрызните маслом и специями. Запекайте до золотистой корочки и мягкости, 20 – 25 минут.

На разогретой сковороде на среднем огне нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла. Приправьте курицу солью и перцем. Жарьте курицу до появления золотистой корочки, 6 – 8 минут с каждой стороны.

Отдельно приготовьте гранатовую глазурь: добавьте в сотейник 1/3 стакана гранатового сока, готовьте в течение 1 минуты. Добавьте мед, бальзамический уксус и варите до густой и сыровидной формы от 3 до 5 минут.

Промажьте курицу глазурью. Перед подачей тыквы добавьте измельченную фету, гранатовые зерна и мяту.

Приятного тебе аппетита!