Блюда с курицей на ужин – всегда удачный выбор. Она быстрая в приготовлении, сочная и нежная. Куриное мясо отлично сочетается с разнообразными кашами, салатами и даже квашениной.

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Салат с курицей, гранатом и орехами

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, охладите и нарежьте кубиками.
  • Помойте, почистите от кожуры гранат.
  • Пекинскую капусту нарежьте тонкой соломкой, сыр – средними кубиками.
  • Для приготовления заправки смешайте в миске сметану с растительным маслом, горчицей, добавьте лимонный сок, соль, любимые специи. Тщательно перемешайте.
  • Выложите на тарелку капусту, куриное филе, добавьте орехи, творог, смажьте салат заправкой. Тщательно перемешайте, сверху выложите зерна граната.

Приятного тебе аппетита!

Котлета по-киевски

  • Время: 60 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Нарежьте куриное филе тонкими пластинками, срежьте прожилки и остатки жира.
  • Свежий или мороженый укроп нарежьте ножом.
  • Сливочное масло смешайте с зеленью и заморозьте или сразу обваляйте каждый кусочек в измельченной зелени. Отправьте масло в морозилку.
  • Куриное мясо разделите по весу, отбейте, чтобы оно стало нежнее и тоньше через слой пищевой пленки.
  • На каждый пласт мяса выложите кусочек масла и сформуйте рулетики. Отправьте их в морозилку.
  • В отдельном сосуде смешайте яйцо со столовой ложкой воды, тщательно взбейте вилкой смесь.
  • Замороженные котлеты сначала за панируйте в муке, затем в яйцах и сухарях. Повторите процесс, чтобы панировка получилась более плотной.
  • Разогрейте в глубокой сковороде масло и обжарьте котлеты во фритюре до золотистой корочки.
  • Поставьте их в духовку, чтобы они пропеклись и внутри на 5-6 минут.
  • Готовую котлету по-киевски подавайте к столу горячей пюре.

Приятного тебе аппетита!

Глазированная курица с тыквой

  • Время: 45 – 50 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Нагрейте духовку до 230 – 250 градусов.
  • Удалите семена из тыквы и нарежьте ломтиками толщиной 2 сантиметра. Мелко нарежьте мяту.
  • На противень выложите ломтики тыквы, сбрызните маслом и специями. Запекайте до золотистой корочки и мягкости, 20 – 25 минут.
  • На разогретой сковороде на среднем огне нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла. Приправьте курицу солью и перцем. Жарьте курицу до появления золотистой корочки, 6 – 8 минут с каждой стороны.
  • Отдельно приготовьте гранатовую глазурь: добавьте в сотейник 1/3 стакана гранатового сока, готовьте в течение 1 минуты. Добавьте мед, бальзамический уксус и варите до густой и сыровидной формы от 3 до 5 минут.
  • Промажьте курицу глазурью. Перед подачей тыквы добавьте измельченную фету, гранатовые зерна и мяту.

Приятного тебе аппетита!