Страви з куркою на вечерю – завжди вдалий вибір. Вона швидка у приготуванні, соковита та ніжна. Куряче м'ясо відмінно поєднується з різноманітними кашами, салатами, та навіть квашениною.

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Салат з куркою, гранатом і горіхами

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів курячого філе;

– 300 – 400 грамів пекінської капусти;

– 1 гранат;

– 200 грамів твердого сиру;

– 1 столова ложка волоських горіхів;

– 2 столові ложки оливкової олії.

– 1 чайна ложка ніжної гірчиці;

– 150 грамів сметани.

– лимонний сік;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності, охолодіть та наріжте кубиками.

Помийте, почистіть від шкірки гранат.

Пекінську капусту наріжте тонкою соломкою, твердий сир – середніми кубиками.

Для приготування заправки змішайте у мисці сметану з олією, гірчицею, додайте лимонний сік, сіль, улюблені спеції. Ретельно перемішайте.

Викладіть на тарілку капусту, куряче філе, додайте горіхи, сир, змастіть салат заправкою. Ретельно перемішайте, зверху викладіть зерня граната.

Смачного!

Котлета по-київськи

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 60 – 80 грамів курячого філе;

– 15 грамів вершкового масла;

– 2 грами зелені;

– 2 столові ложки панірувальних сухарів;

– куряче яйце;

– пшеничне борошно;

– олія для фритюру.

Приготування:

Наріжте куряче філе тонкими пластинками, зріжте прожилки та залишки жиру.

Свіжий або морожений кріп наріжте ножем.

Вершкове масло змішайте із зеленню та заморозьте, або одразу обваляйте кожен шматочок у подрібненій зелені. Відправте масло до морозилки.

Куряче м'ясо розділіть згідно з вагою, відбийте, щоб воно стало ніжнішим та тоншим через шар харчової плівки.

На кожен пласт м'яса викладіть шматочок масла й сформуйте рулетики. Відправте їх до морозилки.

В окремій посудині змішайте яйце зі столовою ложкою води, ретельно збийте суміш виделкою.

Заморожені котлети запаніруйте спочатку в борошні, далі в яйцях та сухарях. Повторіть процес, щоб паніровка вийшла щільнішою.

Розігрійте у глибокій сковорідці олію й обсмажте котлети у фритюрі до золотавої скоринки.

Поставте їх до духовки, щоб вони пропеклися й усередині на 5 – 6 хвилин.

Готову котлету по-київськи подавайте до столу гарячою з пюре.

Смачного!

Глазурована курка з гарбузом

Час: 45 – 50 хвилин

45 – 50 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– середній гарбуз;

– пучок м’яти;

– дрібка каєнського перцю;

– 4 курячих філе;

– 1/3 склянки натурального гранатового соку;

– 1/4 склянки меду;

– 1 столова ложка бальзамічного оцту;

– 100 грамів сиру фета;

– 1/3 склянки гранатових зерен.

Приготування:

Нагрійте духовку до 230 – 250 градусів.

Видаліть насіння з гарбуза і наріжте скибочками товщиною 2 сантиметри. Дрібно наріжте м’яту.

На деко викладіть скибки гарбуза, збризніть олією та спеціями. Запікайте до золотистої скоринки та м’якості, 20 – 25 хвилин.

На розігрітій сковорідці, на середньому вогні нагрійте 1 столову ложку оливкової олії. Приправте курятину сіллю та перцем. Смажте курку до появи золотистої скоринки, 6 – 8 хвилин з кожної сторони.

Окремо приготуйте гранатову глазур: додайте у сотейник 1/3 склянки гранатового соку, готуйте протягом 1 хвилини. Додайте мед, бальзамічний оцет і варіть до густої та сироподібної форми від 3 до 5 хвилин.

Промажте курку глазур’ю. Перед подачею до гарбуза додайте подрібнену фету, гранатові зерна та м’яту.

Смачного!