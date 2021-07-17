Омлет с овощами: домашний рецепт вкусного завтрака
17 июля 2021 , 09:35Читати новину українською
Источник:24 канал
Думаете, что приготовить на завтрак? Предлагаем приготовить омлет по-новому. Подробности – в материале.
Нежный омлет-рулет готовят из яиц, молока с добавлением томатов, петрушки и сыра. По желанию добавляйте любимые специи и соусы.
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За десять минут – вкусный и питательный завтрак у вас на столе. К блюду подавайте свежие овощи или салаты.
Как приготовить омлет
- Время: 10 – 15 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 167 ккал
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки молока 2,5%;
– 1 – 2 томаты;
– 50 граммов твердого сыра;
– петрушка;
– перец;
– соль.
- В миске взбейте яйца, добавьте соль, перемешайте. Далее – добавьте молоко, перемешайте до однородной консистенции.
Яйца / Фото Pexels
- Томаты помойте, залейте кипятком, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Петрушку помойте, измельчите ножом.
Томаты / Фото Pexels
- Сыр натрите на крупной терке.
- На разогретую сковороду добавьте растительное масло или сливочное масло, вылейте тесто, выложите помидоры, петрушку, тертый сыр, обжарьте несколько минут.
Процесс обжарки / Фото Pexels
- С помощью лопатки заверните в рулет, переверните, обжарьте еще несколько минут.
Омлет с овощами / Фото Pexels
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!