Омлет с овощами: домашний рецепт вкусного завтрака

17 июля 2021 , 09:35
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Источник:

24 канал

Думаете, что приготовить на завтрак? Предлагаем приготовить омлет по-новому. Подробности – в материале.

Нежный омлет-рулет готовят из яиц, молока с добавлением томатов, петрушки и сыра. По желанию добавляйте любимые специи и соусы.

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За десять минут – вкусный и питательный завтрак у вас на столе. К блюду подавайте свежие овощи или салаты.

Как приготовить омлет

  • Время: 10 – 15 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 167 ккал
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки молока 2,5%;
– 1 – 2 томаты;
– 50 граммов твердого сыра;
– петрушка;
– перец;
– соль.
  1. В миске взбейте яйца, добавьте соль, перемешайте. Далее – добавьте молоко, перемешайте до однородной консистенции.

Яйца / Фото Pexels

  1. Томаты помойте, залейте кипятком, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
  2. Петрушку помойте, измельчите ножом.

Томаты / Фото Pexels

  1. Сыр натрите на крупной терке.
  2. На разогретую сковороду добавьте растительное масло или сливочное масло, вылейте тесто, выложите помидоры, петрушку, тертый сыр, обжарьте несколько минут.

Процесс обжарки / Фото Pexels

  1. С помощью лопатки заверните в рулет, переверните, обжарьте еще несколько минут.

Омлет с овощами / Фото Pexels

  1. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева