Ніжний омлет-рулет готують з яєць, молока з додаванням томатів, петрушки та сиру. За бажанням додавайте улюблені спеції та соуси.

Читайте також 10 порад, як прищепити дитині любов до здорової їжі

За десять хвилин – смачний та поживний сніданок у вас на столі. До страви подавайте свіжі овочі або салати.

Як приготувати омлет

Час: 10 – 15 хвилин

10 – 15 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 167 ккал

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 2 столові ложки молока 2,5%;

– 1 – 2 томати;

– 50 грамів твердого сиру;

– петрушка;

– перець;

– сіль.

У мисці збийте яйця, додайте сіль, перемішайте. Далі – додайте молоко, перемішайте до однорідної консистенції.

Яйця/ Фото Pexels

Томати помийте, залийте окропом, почистіть від шкірки, наріжте кубиками. Петрушку помийте, подрібніть ножем.

Томати/ Фото Pexels

Сир натріть на грубій тертці. На розігріту пательню додайте рослинну олію або вершкове масло, вилийте тісто, викладіть томати, петрушку, тертий сир, обсмажте кілька хвилин.

Процес обсмаження/ Фото Pexels

За допомогою лопатки загорніть у рулет, перегорніть, обсмажте ще кілька хвилин.

Омлет з овочами/ Фото Pexels