Нежный омлет-рулет готовят из яиц, молока с добавлением томатов, петрушки и сыра. По желанию добавляйте любимые специи и соусы.

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За десять минут – вкусный и питательный завтрак у вас на столе. К блюду подавайте свежие овощи или салаты.

Как приготовить омлет

Время: 10 – 15 минут

10 – 15 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 167 ккал

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки молока 2,5%;

– 1 – 2 томаты;

– 50 граммов твердого сыра;

– петрушка;

– перец;

– соль.

В миске взбейте яйца, добавьте соль, перемешайте. Далее – добавьте молоко, перемешайте до однородной консистенции.

Яйца / Фото Pexels

Томаты помойте, залейте кипятком, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Петрушку помойте, измельчите ножом.

Томаты / Фото Pexels

Сыр натрите на крупной терке. На разогретую сковороду добавьте растительное масло или сливочное масло, вылейте тесто, выложите помидоры, петрушку, тертый сыр, обжарьте несколько минут.

Процесс обжарки / Фото Pexels

С помощью лопатки заверните в рулет, переверните, обжарьте еще несколько минут.

Омлет с овощами / Фото Pexels