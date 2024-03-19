Всегда готовила мама на завтрак: рецепт жаренных в яйце гренок

Некоторые блюда обладают магической силой возвращать воспоминания. Яичный хлеб – одно из них. Это простое блюдо, которое у многих ассоциируется с детством.

Кто из нас не помнит вкусные завтраки, которые готовили бабушки и мамы? Гренки, обжаренные в яйце, является одним из них. Все, что вам понадобится – это ломтик хлеба, яйцо, соль и масло. А вкус... это будет поэзия.

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Гренки в яйце

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Быстрый завтрак / Фото unsplash

– 4 ломтика хлеба;– 2 яйца;– 3 столовые ложки тертого сыра;– 1 столовая ложка сливочного масла.

Приготовление:

Яйца взбейте вилкой в тарелке. Приправьте солью и перцем. Окуните ломтики хлеба в яичную смесь так, чтобы яйцо полностью покрыло хлеб. Немного разогрейте на сковороде. Чтобы оно не подгорело, можно добавить немного масла. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. В конце посыпьте кусочки хлеба тертым сыром и накройте сковороду крышкой. Нагревайте, пока сыр не расплавится. Готовые бутерброды выложите на блюдо. Вы можете украсить все дополнительно нарезанным луком и подать с кетчупом. Саму яичную массу также можно обогатить небольшим количеством специй, таких как орегано, сладкий, копченый или острый перец.

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