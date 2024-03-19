Всегда готовила мама на завтрак: рецепт жаренных в яйце гренок
19 марта 2024, 15:50Читати новину українською
Источник:Pysznosci
Некоторые блюда обладают магической силой возвращать воспоминания. Яичный хлеб – одно из них. Это простое блюдо, которое у многих ассоциируется с детством.
Кто из нас не помнит вкусные завтраки, которые готовили бабушки и мамы? Гренки, обжаренные в яйце, является одним из них. Все, что вам понадобится – это ломтик хлеба, яйцо, соль и масло. А вкус... это будет поэзия.
Не пропустите Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов
Гренки в яйце
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 4 ломтика хлеба;
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки тертого сыра;
– 1 столовая ложка сливочного масла.
Приготовление:
- Яйца взбейте вилкой в тарелке.
- Приправьте солью и перцем.
- Окуните ломтики хлеба в яичную смесь так, чтобы яйцо полностью покрыло хлеб.
- Немного разогрейте на сковороде. Чтобы оно не подгорело, можно добавить немного масла.
- Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
- В конце посыпьте кусочки хлеба тертым сыром и накройте сковороду крышкой. Нагревайте, пока сыр не расплавится.
- Готовые бутерброды выложите на блюдо.
- Вы можете украсить все дополнительно нарезанным луком и подать с кетчупом.
- Саму яичную массу также можно обогатить небольшим количеством специй, таких как орегано, сладкий, копченый или острый перец.