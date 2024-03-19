Хто з нас не пам'ятає смачні сніданки, які готували бабусі та мами?Грінки, обсмажені у яйці, є одним із них. Все, що вам знадобиться – це скибочка хліба, яйце, сіль і масло. А смак... це буде поезія.
Не пропустіть Смачний перекус за лічені хвилини: топ-4 рецепти з намазками із морепродуктів
Грінки у яйці
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Швидкий сніданок / Фото unsplash
Приготування:
- Яйця збийте виделкою в тарілці.
- Приправте сіллю і перцем.
- Занурте скибочки хліба в яєчну суміш так, щоб яйце повністю покрило хліб.
- Трохи розігрійте на сковороді. Щоб воно не підгоріло, можна додати трохи олії.
- Обсмажте з двох сторін до золотистої скоринки.
- В кінці посипте шматочки хліба тертим сиром і накрийте сковороду кришкою. Нагрівайте, поки сир не розплавиться.
- Готові бутерброди викладіть на блюдо.
- Ви можете прикрасити все додатково нарізаною цибулею і подати з кетчупом.
- Саму яєчну масу також можна збагатити невеликою кількістю спецій, таких як орегано, солодкий, копчений або гострий перець.