Хто з нас не пам'ятає смачні сніданки, які готували бабусі та мами?Грінки, обсмажені у яйці, є одним із них. Все, що вам знадобиться – це скибочка хліба, яйце, сіль і масло. А смак... це буде поезія.

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Грінки у яйці

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Швидкий сніданок / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 4 скибочки хліба;

– 2 яйця;

– 3 столові ложки тертого сиру;

– 1 столова ложка вершкового масла.

Приготування:

Яйця збийте виделкою в тарілці. Приправте сіллю і перцем. Занурте скибочки хліба в яєчну суміш так, щоб яйце повністю покрило хліб. Трохи розігрійте на сковороді. Щоб воно не підгоріло, можна додати трохи олії. Обсмажте з двох сторін до золотистої скоринки. В кінці посипте шматочки хліба тертим сиром і накрийте сковороду кришкою. Нагрівайте, поки сир не розплавиться. Готові бутерброди викладіть на блюдо. Ви можете прикрасити все додатково нарізаною цибулею і подати з кетчупом. Саму яєчну масу також можна збагатити невеликою кількістю спецій, таких як орегано, солодкий, копчений або гострий перець.

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