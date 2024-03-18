Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов

Основным преимуществом намазок является то, что их очень просто и быстро готовить, информирует Вкусно 24. К тому же на такой перекус точно захочется выделить время даже тем, кто смело может себя назвать трудоголиком.
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Украинцы больше всего любят именно рыбные намазки, ведь их изысканный вкус не оставляет никого равнодушным. Как их приготовить собственноручно и какие готовые продукты стоит попробовать – рассказываем в материале.
Готовые намазки от ТМ "Водный Мир" – идеальный вариант для занятых
Если нет настроения или возможности создавать собственные кулинарные шедевры, стоит попробовать продукцию ТМ "Водный Мир". Бренд имеет в своем ассортименте огромное количество вкусных и полезных намазок, поэтому даже самый требовательный гурман легко сможет выбрать свою любимую.
Поэтому любителям рыбы и морепродуктов стоит попробовать намазки от ТМ "Водный Мир". Разнообразие вкусов поражает – лосось с трюфелем, креветки с кальмарами, краб с камамбером и другие. Но стоит быть готовыми, что бутерброды с такими намазками исчезнут со стола первыми.
Бренд позаботился и о тех, кто любит похрустеть икринками. ТМ "Водный Мир" предлагает невероятно нежные и питательные намазки, в частности:
- Пате – натуральную пробойную икру трески, приготовленную особым способом. Эта намазка – нежная, не соленая и имеет мягкий и изысканный вкус, а также текстуру, похожую на крем. Кроме этого, состав пате – натуральный. Там нет эмульгаторов, дополнительных соусов или масляных основ.
- Рыбную икру – уникальный рыбный деликатес, богатый витаминами А, В, С, а также макро- и микроэлементами, такими как калий, кальций, цинк, железо, медь, фосфор и йод. С ее помощью можно приготовить невероятные салаты и закуски, которые украсят и праздничный, и будничный стол.
- Пасты икорные "Икорка" – рыбную икру в соусе с выраженным сливочным вкусом. Эта намазка богата на очень полезные витамины, минералы и омега 3. В то же время она имеет очень приятную цену.
- Икру пробойную, где в каждой баночке – 100% чистой и свежей икры с солью и маслом. Приятным бонусом является то, что она такая же полезная, как черная и красная, но содержит в себе в 2 раза меньше калорий.
Намазки от ТМ "Водный Мир" способны сэкономить время и усилия. Они уже имеют сбалансированный вкус, поэтому любой праздник, пикник или перекус точно удастся.
А для тех, кто хочет попробовать приготовить что-то самостоятельно, предлагаем пошаговые рецепты нереально вкусных намазок с морепродуктами, а также бутербродов с уже готовыми пате и "Икоркой".
Намазка из мяса мидий
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Такая намазка понравится всем / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Обжарьте мидии на оливковом масле в течение 10 минут.
- После этого влейте на сковороду коньяк и подожгите. Фламбируйте еще 3 минуты. Если нет соответствующих для этого навыков, можно просто полностью выпарить коньяк – будет тоже очень вкусно.
- Перебейте блендером мидии, масло, плавленый сыр, соль и перец. Готовую намазку подавайте на багете или гренках.
Намазка из креветок
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Намазка из креветок прекрасно подойдет к завтраку / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Креветки проварите 5 минут, после чего почистите их и измельчите.
- Добавьте крем-сыр, мелко нарезанный укроп, цедру и сок лимона.
- Хорошо перемешайте. Готовую намазку подавайте с тостами.
Бутерброды с пате и копченым лососем
- Время: 10 минут
- Порций: 3
Попробуйте приготовить такие бутерброды / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Огурец помойте и нарежьте кружочками.
- Намажьте хлебцы паштетом.
- Выложите на хлебцы кусочки лосося, огурцов, листья салата и яйца.
- Перед подачей посыпьте кунжутом.
Бутерброды с креветками
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Намазки выручают, когда нет времени / Фото Shutterstock
Приготовление:
- Багет нарежьте и поджарьте кусочки на сухой сковороде. Намажьте багет "Икоркой".
- Лук нарежьте на кружочки.
- Выложите на багет вареные креветки, кружочки лука и оливок. Перед подачей украсьте листочками петрушки.
Приятного аппетита!