Неожиданность даже для опытных: 4 простые советы по использованию лимонов на кухне

Лимоны являются одними из самых универсальных фруктов. Вы можете использовать их как в сладких, так и в соленых блюдах. Есть некоторые трюки, благодаря которым лимоны станут незаменимыми помощниками на кухне.

Лимон начали использовать в кулинарии очень давно и нашли множество способов применения фрукта. Он может похвастаться большой универсальностью, поэтому всегда можно узнать о нем интересные факты, которые впоследствии будут очень полезными.

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Полезная заправка

Лимонный сок следует использовать как заправку для салата. Особенно удачно он сочетается с цуккини, брокколи и тыквой.

Известный фрукт / Фото unsplash

Дополнительная кислинка

Используйте лимонный сок вместо уксуса в рецептах, требующих пищевой соды. Кислый лимонный сок (как заменитель уксуса) вступит в реакцию с пищевой содой, образует CO2 и приведет к росту выпечки, но нотки его аромата сделают ощутимую разницу.

Консервация

Приготовьте консервированные лимоны: наполните стеклянную банку нарезанными на четвертинки лимонами и одной четвертью чашки соли. Залейте фрукты лимонным соком и оставьте в холодильнике на три – четыре недели.

Полезный ингредиент / Фото unsplash

Для мяса

Кислота, содержащаяся в лимоне, размягчает мясо, делает его более нежным и вкусным, что особенно важно при жарке на гриле.

Если вы хотите сделать курочку еще более сочной – выжмите сок из 2 лимонов внутрь птицы. Мясо будет не только невероятно вкусным, но и будет таять во рту.