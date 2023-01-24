Лимон начали использовать в кулинарии очень давно и нашли множество способов применения фрукта. Он может похвастаться большой универсальностью, поэтому всегда можно узнать о нем интересные факты, которые впоследствии будут очень полезными.
Читайте также Как сократить время приготовления мяса: лайфхаки, которые сделают блюдо особенно сочным
Полезная заправка
Лимонный сок следует использовать как заправку для салата. Особенно удачно он сочетается с цуккини, брокколи и тыквой.
Известный фрукт / Фото unsplash
Дополнительная кислинка
Используйте лимонный сок вместо уксуса в рецептах, требующих пищевой соды. Кислый лимонный сок (как заменитель уксуса) вступит в реакцию с пищевой содой, образует CO2 и приведет к росту выпечки, но нотки его аромата сделают ощутимую разницу.
Консервация
Приготовьте консервированные лимоны: наполните стеклянную банку нарезанными на четвертинки лимонами и одной четвертью чашки соли. Залейте фрукты лимонным соком и оставьте в холодильнике на три – четыре недели.
Полезный ингредиент / Фото unsplash
Для мяса
Кислота, содержащаяся в лимоне, размягчает мясо, делает его более нежным и вкусным, что особенно важно при жарке на гриле.
Если вы хотите сделать курочку еще более сочной – выжмите сок из 2 лимонов внутрь птицы. Мясо будет не только невероятно вкусным, но и будет таять во рту.