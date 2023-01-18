Если вы тушите или варите мясо на ужин, следует сократить время приготовления блюда. Это можно сделать с помощью продукта, который есть в каждом доме – пищевой соды.

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Сода размягчит жесткие волокна свинины и говядины, и при этом ее вкус не будет заметен. Достаточно добавить в готовое мясо для гуляша половину чайной ложки соды и тушить на медленном огне.

Аппетитный ужин / Фото unsplash

Можно также натереть содой кусочки говядины или свинины. Замаринованное мясо поставьте в холодильник на несколько часов, затем промойте, обсушите и приступайте к дальнейшей подготовке. Сода размягчит жесткие волокна, и мясо станет очень сочным, мягким и приготовится гораздо быстрее обычного. Этим простым трюком пользуются самые лучшие повара.

Как добавлять воду

Главное правило – температура. Никогда не добавляйте холодную воду, она всегда должна быть кипящей. Таким образом, вы не остановите процесс приготовления, а мясо получится идеально мягким и сочным.

Если вы хотите запечь мясо, хорошо подойдет горчичный маринад. Содержащийся в горчице уксус размягчает твердые волокна мяса, и запеченные блюда будут сочными и насыщенными.

Просто и вкусно / Фото unsplash

Как еще можно сократить время приготовления мяса

В тушеное мясо для тушенки влейте столовую ложку чистой водки. Спирт действует непосредственно на волокна мяса, которые начинают буквально разрушаться. Тушенка будет мягкой, сочной и готовой гораздо быстрее. Спирт не ощущается в блюде и полностью испаряется при термической обработке.

Также к мясу можно добавить несколько кусочков свежего ананаса, папайи, киви или полученный из них сок. Хорошим способом также является добавление большой щепотки или даже чайной ложки сахара. Лучше всего это делать в начале приготовления мяса.