Не только наливка и вино: рецепт контабаса – древнего украинского напитка, что готовят весной
Источник:Вкусно
Контабас или кантабаал – древний украинский алкогольный напиток. Сейчас является традиционным только на Закарпатье, но раньше его делали и пробовали по всей Украине.
Это элитный алкогольный напиток, поскольку его ценность и вкус с годами становятся только лучше. До 1900 года состоятельные украинские господа изготавливали его для себя и очень редко он попадал в руки чужаков.
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В чем особенность напитка
Первые упоминания о контабасе появляются в начале XVIII века.
В отличие от настоек или вина, для приготовления которых берут плоды фруктов или ягод в изготовлении контабаса используются только почки смородины.
Берут почки из смородины (не шпоришок), насыпают 1/2 бутыля и наливают доверху хорошей водкой. Бутыль обвязывают чистенькой полотнищем, ставят на солнце и держат так не больше шести недель.
Затем того процеживают на чистое полотно, дают устояться, сливают, когда надо, вновь процеживают, разливают по бутылкам, закупоривают очень хорошо хорошими затычками, хранят в сухом погребе. Чем старше будет кантабас, тем лучше,
– вспоминает на страницах книги "Блюда и напитки в Украине" Зиновия Клиновецкая.
Рецепт контабаса
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 1 – 1,3 литра водки;
– 1 литра смородиновых почек;
дополнительно:
– 2 бутылки с широким горлышком или банки;
– 4 марлевые салфетки.
Приготовление:
- Подготовленные бутылки до половины наполните свежесобранными смородиновыми почками.
- Почки в бутылках залейте водкой доверху и накройте горлышки бутылок салфетками и плотно закройте.
- Бутылки с заготовкой следует поставить в уютном солнечном месте 5 – 6 недель.
- Выстоявшийся напиток процедите через чистую марлевую салфетку, разлейте по чистым бутылкам.
- Напиток должен храниться в сухом прохладном месте.
Какие почки не подойдут для напитка
На вкус напитка влияет сорт смородины, время сбора почек, способ изготовления дистиллята, способ фильтрации и условия выдержки. Почки для изготовления напитка желательно не промывать, поэтому очень важно собирать их в чистом месте как можно дальше от дорог.Вы удивитесь: зачем ставить лимон в холодильник.