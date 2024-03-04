Не только наливка и вино: рецепт контабаса – древнего украинского напитка, что готовят весной

Контабас или кантабаал – древний украинский алкогольный напиток. Сейчас является традиционным только на Закарпатье, но раньше его делали и пробовали по всей Украине.

Это элитный алкогольный напиток, поскольку его ценность и вкус с годами становятся только лучше. До 1900 года состоятельные украинские господа изготавливали его для себя и очень редко он попадал в руки чужаков.

Не пропустите Идеально в воскресенье: легкая и быстрая паста с лососем

В чем особенность напитка

Первые упоминания о контабасе появляются в начале XVIII века.

В отличие от настоек или вина, для приготовления которых берут плоды фруктов или ягод в изготовлении контабаса используются только почки смородины.

Берут почки из смородины (не шпоришок), насыпают 1/2 бутыля и наливают доверху хорошей водкой. Бутыль обвязывают чистенькой полотнищем, ставят на солнце и держат так не больше шести недель.



Затем того процеживают на чистое полотно, дают устояться, сливают, когда надо, вновь процеживают, разливают по бутылкам, закупоривают очень хорошо хорошими затычками, хранят в сухом погребе. Чем старше будет кантабас, тем лучше,

– вспоминает на страницах книги "Блюда и напитки в Украине" Зиновия Клиновецкая.

Рецепт контабаса

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Старинный напиток / Фото unsplash

– 1 – 1,3 литра водки;– 1 литра смородиновых почек;– 2 бутылки с широким горлышком или банки;– 4 марлевые салфетки.

Приготовление:

Подготовленные бутылки до половины наполните свежесобранными смородиновыми почками. Почки в бутылках залейте водкой доверху и накройте горлышки бутылок салфетками и плотно закройте. Бутылки с заготовкой следует поставить в уютном солнечном месте 5 – 6 недель. Выстоявшийся напиток процедите через чистую марлевую салфетку, разлейте по чистым бутылкам. Напиток должен храниться в сухом прохладном месте.

Какие почки не подойдут для напитка

На вкус напитка влияет сорт смородины, время сбора почек, способ изготовления дистиллята, способ фильтрации и условия выдержки. Почки для изготовления напитка желательно не промывать, поэтому очень важно собирать их в чистом месте как можно дальше от дорог.