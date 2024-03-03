Паста с лососем и каперсами выглядит идеальной опцией для выходного дня. Кроме того, что это очень вкусно, время приготовления позволит уделить максимальное внимание только любимым делам.
Интересно Неожиданный ответ: почему в холодильник обязательно надо ставить популярный фрукт
Рецепт пасты с лососем и каперсами
Время: до 30 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Пасту варим в подсоленной воде, как это указано на упаковке.
- Сливаем воду, оставляем 75 миллилитров воды.
- Разогреваем сковородку и жарим орехи 30 секунд. Откладываем готовые орехи.
- Жарим лук на сливочном масле. Добавляем масло, лимонный сок, каперсы и готовим 30 секунд.
- Добавляем на сковородку пасту, воду, нарезанную зелень и лосось. Жарим и солим по вкусу. Готовим несколько минут.
- Украшаем орешками и подаем к столу.
Приятного аппетита!