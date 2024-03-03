Паста с лососем и каперсами выглядит идеальной опцией для выходного дня. Кроме того, что это очень вкусно, время приготовления позволит уделить максимальное внимание только любимым делам.

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Рецепт пасты с лососем и каперсами

Время: до 30 минут

Порций: 4

Приготовление:

  1. Пасту варим в подсоленной воде, как это указано на упаковке.
  2. Сливаем воду, оставляем 75 миллилитров воды.
  3. Разогреваем сковородку и жарим орехи 30 секунд. Откладываем готовые орехи.
  4. Жарим лук на сливочном масле. Добавляем масло, лимонный сок, каперсы и готовим 30 секунд.
  5. Добавляем на сковородку пасту, воду, нарезанную зелень и лосось. Жарим и солим по вкусу. Готовим несколько минут.
  6. Украшаем орешками и подаем к столу.

Приятного аппетита!