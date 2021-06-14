Что такое орчата: простой рецепт от Марко Черветти

Как спастись от летней жары? Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками простым рецептом прохладительного напитка, который можно приготовить дома. Обязательно попробуйте.
Орчата (оршата) – популярный безалкогольный напиток в Мексике и Испании. Традиционно его готовят из риса, ячменя, миндаля, кунжута или клубней травянистого растения чуфы (земляной орех).
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В Испании напиток готовят из молотых или истолченных клубней чуфы, воды и сахара, который подается охлажденным с булочкой фартон. В странах Латинской Америки коктейль готовят из разных видов злаков и орехов – добавляют арахис, миндаль, кокос, кешью, молоко ваниль и корицу.Название происходит от латинского слова hordeum – ячмень из которого готовили напиток. Идея приготовления происходит из Валенсии с VIII–XIII века.
Марко Черветти предлагает приготовить коктейль из овсяных хлопьев, воды, молока, с добавлением сахара и корицы.
Как приготовить орчату
- Время: 5 – 7 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 55 ккал
– 4 столовые ложки овсяных хлопьев;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1/2 столовой ложки корицы;
– молоко;
– вода;
– лед.
- В блендер выложите овсяные хлопья, сахар, добавьте корицу, лед.
- Далее – добавьте молоко, воду, тщательно взбейте до однородной консистенции.
- Вылейте в стакан через сито. Подавайте к столу холодным. Приятного аппетита!
Орчата – рецепт от Марко Черветти в видео: