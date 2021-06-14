Что такое орчата: простой рецепт от Марко Черветти

14 июня 2021 , 12:07
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Источник:

YouTube Марко Черветти

Как спастись от летней жары? Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками простым рецептом прохладительного напитка, который можно приготовить дома. Обязательно попробуйте.

Орчата (оршата) – популярный безалкогольный напиток в Мексике и Испании. Традиционно его готовят из риса, ячменя, миндаля, кунжута или клубней травянистого растения чуфы (земляной орех).

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В Испании напиток готовят из молотых или истолченных клубней чуфы, воды и сахара, который подается охлажденным с булочкой фартон. В странах Латинской Америки коктейль готовят из разных видов злаков и орехов – добавляют арахис, миндаль, кокос, кешью, молоко ваниль и корицу.

Название происходит от латинского слова hordeum – ячмень из которого готовили напиток. Идея приготовления происходит из Валенсии с VIII–XIII века.

Марко Черветти предлагает приготовить коктейль из овсяных хлопьев, воды, молока, с добавлением сахара и корицы.

Как приготовить орчату

  • Время: 5 – 7 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 55 ккал
Ингредиенты:
– 4 столовые ложки овсяных хлопьев;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1/2 столовой ложки корицы;
– молоко;
– вода;
– лед.
  1. В блендер выложите овсяные хлопья, сахар, добавьте корицу, лед.
  2. Далее – добавьте молоко, воду, тщательно взбейте до однородной консистенции.
  3. Вылейте в стакан через сито. Подавайте к столу холодным. Приятного аппетита!

Орчата – рецепт от Марко Черветти в видео:

 

Автор: Євгенія Тугушева