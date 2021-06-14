Орчата (оршата) – популярный безалкогольный напиток в Мексике и Испании. Традиционно его готовят из риса, ячменя, миндаля, кунжута или клубней травянистого растения чуфы (земляной орех).
Читайте также Готовимся к пляжному сезону: топ–3 блюда, от которых теряешь вес
В Испании напиток готовят из молотых или истолченных клубней чуфы, воды и сахара, который подается охлажденным с булочкой фартон. В странах Латинской Америки коктейль готовят из разных видов злаков и орехов – добавляют арахис, миндаль, кокос, кешью, молоко ваниль и корицу.
Марко Черветти предлагает приготовить коктейль из овсяных хлопьев, воды, молока, с добавлением сахара и корицы.
Как приготовить орчату
- Время: 5 – 7 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 55 ккал
- В блендер выложите овсяные хлопья, сахар, добавьте корицу, лед.
- Далее – добавьте молоко, воду, тщательно взбейте до однородной консистенции.
- Вылейте в стакан через сито. Подавайте к столу холодным. Приятного аппетита!
Орчата – рецепт от Марко Черветти в видео: