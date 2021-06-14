Орчата (оршата) – популярний безалкогольний напій у Мексиці та Іспанії. Традиційно його готують з рису, ячменю, мигдалю, кунжуту або клубнів трав'янистої рослини чуфи (земляний горіх).
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В Іспанії напій готують з розмелених або стовчених клубнів чуфи, води й цукру та подається охолодженим з булочкою фартон. У країнах Латинської Америки коктейль готують з різних видів злаків та горіхів – додають арахіс, мигдаль, кокос, кеш'ю, молоко ваніль та корицю.
Марко Черветті пропонує приготувати коктейль з вівсяних пластівців, води, молока, з додаванням цукру та кориці.
Як приготувати орчату
- Час: 5 – 7 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 55 ккал
- У блендер викладіть вівсяні пластівці, цукор, додайте корицю, лід.
- Далі – додайте молоко, воду, ретельно збийте до однорідної консистенції.
- Вилийте у склянку через сито. Подавайте до столу охолодженим. Смачного!
Орчата – рецепт від Марко Черветті у відео: