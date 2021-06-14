Орчата (оршата) – популярний безалкогольний напій у Мексиці та Іспанії. Традиційно його готують з рису, ячменю, мигдалю, кунжуту або клубнів трав'янистої рослини чуфи (земляний горіх).

Читайте також Готуємося до пляжного сезону: топ-3 страви, від яких втрачаєш вагу

В Іспанії напій готують з розмелених або стовчених клубнів чуфи, води й цукру та подається охолодженим з булочкою фартон. У країнах Латинської Америки коктейль готують з різних видів злаків та горіхів – додають арахіс, мигдаль, кокос, кеш'ю, молоко ваніль та корицю.

Марко Черветті пропонує приготувати коктейль з вівсяних пластівців, води, молока, з додаванням цукру та кориці.

Як приготувати орчату 

  • Час: 5 – 7  хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 55 ккал
  1. У блендер викладіть вівсяні пластівці, цукор, додайте корицю, лід.
  2. Далі – додайте молоко, воду, ретельно збийте до однорідної консистенції.
  3. Вилийте у склянку через сито. Подавайте до столу охолодженим. Смачного!

Орчата –  рецепт від Марко Черветті у відео:

 